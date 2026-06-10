"Nadie ama lo que no conoce": el duro descargo de Pablo Vassel por el Museo Malvinas

El exsubsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, hizo un descargo contra las autoridades nacionales por despojar al Salón Auditorio del Museo Malvinas del nombre del excombatiente curuzucuateño Orlando Pascua.

En diálogo con el programa de streaming "O sea... digamos" de El Litoral, Vassel calificó la medida como un "castigo ideológico" instrumentado por el director del predio, Esteban Vilgre Lamadrid, y recordó el rol fundamental de Pascua en la histórica causa que denunció las torturas sufridas por los soldados durante el conflicto bélico de 1982.

"Una decisión lamentable y solamente ideológica"

La quita del nombre de Orlando Pascua del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur generó una oleada de repudio en toda la región, motorizada inicialmente por un artículo de opinión del propio Vassel en El Litoral que se transformó en lo más leído. El ex funcionario provincial y amigo cercano del veterano fallecido expuso con absoluta crudeza las motivaciones que se esconden detrás de la resolución oficial del organismo nacional.

"Claramente es una decisión muy lamentable", disparó Vassel sin rodeos. Si bien aclaró que el maestro y soldado muerto Julio Rubén Cao —cuyo nombre fue elegido para el reemplazo— posee méritos indiscutibles para ser homenajeado, denunció la maniobra de superposición: "Julio Cao merece también su espacio, como merecen todos y cada uno de los soldados. Pero atacar el nombre Orlando Pascua, se está utilizando la figura de Cao para ocultarlo".

Para Vassel, los motivos de la remoción responden a un sesgo político evidente: "La decisión es solamente ideológica. Orlando representa la antítesis de lo que piensa este director del museo y su gobierno".

El quiebre del libreto histórico y la mirada de guerra

El malestar de los sectores vinculados a la soberanía federal radica en la reconfiguración del sentido pedagógico que la actual administración busca imprimirle al espacio ubicado en el predio de la ex-ESMA en Buenos Aires. Vassel advirtió que desplazar el nombre de un militante social y comunicador correntino busca reducir la complejidad de la causa a un mero hecho de armas.

"La intención es plantear a Malvinas solamente como un museo de guerra", cuestionó el exsubsecretario. En contraposición, recordó que la concepción original de la entidad apuntaba a sembrar conciencia en toda la ciudadanía: "La idea del museo, y así fue su libreto, así fue planteado, así fue plasmado, era conocer toda la historia de Malvinas, conocer toda la biología, toda su geología, todos nuestros derechos, toda la fauna, todo el potencial turístico".

En la misma línea Vassel remarcó: "Si uno no tiene conocimiento de todo esto, no puedes pretender la descolonización de Malvinas porque sencillamente nadie ama lo que no conoce".

Pascua y su rol crucial en las denuncias por torturas

Durante la entrevista se puso de relieve el inestimable aporte que brindó Pascua en el plano judicial posguerra. Lejos de llamarse al silencio, el excombatiente correntino se transformó en la pieza clave para que muchos conscriptos de la región NEA rompieran el pacto de olvido impuesto por las juntas militares.

"Orlando fue fundamental porque cada vez que había un proceso para tomar las declaraciones de los soldados, él acompañó a cada uno de esas entrevistas que están filmadas y que están grabadas", rememoró Vassel con profunda emoción.

Pascua no solo aportó su testimonio de coherencia solidaria, sino que resignó sueños personales —como un viaje de regreso a las islas con todos los gastos pagos organizado por El Litoral— con tal de custodiar a sus compañeros de armas frente a los juzgados federales de Tierra del Fuego.

"Él nos acompañó, alentó a sus camaradas. Renunció al sueño de su vida para poder dar el testimonio para sus compañeros de que había que denunciar, se fue conmigo a Tierra del Fuego, a Río Grande", puntualizó el entrevistado.