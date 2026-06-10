Periodistas impulsan una nueva ley para adaptar el estatuto profesional a la era digital

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) presentó en el Senado de la Nación un proyecto para modernizar el Estatuto del Periodista Profesional, una norma que rige la actividad desde 1945 y que, según los representantes del sector, requiere una actualización acorde a las nuevas formas de trabajo y producción periodística.

El secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC), Diego Míner, participó de la presentación realizada en el Salón Illia y explicó que la propuesta es el resultado de seis meses de trabajo conjunto entre sindicatos de prensa de todo el país.

"La ley tenía 80 artículos y logramos sintetizarla en un proyecto de 20 artículos, incorporando las nuevas plataformas, el teletrabajo y las formas actuales de ejercer el periodismo", señaló.

Qué cambia

Según explicó Míner, el proyecto mantiene aspectos considerados esenciales del estatuto vigente, como las licencias, las vacaciones, la jornada laboral y los adicionales por trabajo nocturno, pero actualiza definiciones vinculadas a la transformación tecnológica de la actividad.

La iniciativa también incorpora un apartado específico sobre salud mental, un tema que hasta ahora no estaba contemplado en la legislación.

"Vivimos en un estado de estrés constante y en muchos casos con dos o tres trabajos para llegar a fin de mes. Eso impacta en la salud, en la vida familiar y en los vínculos personales", sostuvo.

Protección frente a presiones y violencia

Otro de los puntos incorporados es un artículo referido a la asistencia y protección de los trabajadores de prensa ante situaciones de violencia institucional o restricciones al ejercicio profesional.

Míner mencionó como ejemplo la reciente detención de un periodista chaqueño tras realizar una pregunta al gobernador de esa provincia y consideró que estos episodios evidencian la necesidad de fortalecer las garantías para el ejercicio de la actividad.

Además, defendió la importancia de preservar mecanismos que eviten despidos arbitrarios en un sector particularmente expuesto a presiones políticas y económicas.

Apoyo legislativo

El dirigente destacó que durante la presentación obtuvo compromisos de acompañamiento por parte de legisladores nacionales de distintas provincias y valoró especialmente el respaldo expresado por senadores correntinos durante la reunión.

Ahora, el proyecto deberá iniciar su recorrido parlamentario para convertirse en ley. "Fue un trabajo muy consensuado entre sindicatos de todo el país. Ahora queda en manos del Senado avanzar con el tratamiento", concluyó.