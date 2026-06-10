Provincia con el Corredor Belgrano y reclama que Nación se haga cargo del mantenimiento

El Gobierno de Corrientes ratificó este miércoles su estrategia judicial para frenar la licitación del denominado corredor del puente General Belgrano y reclamó que el Gobierno nacional incorpore modificaciones al pliego antes de avanzar con la concesión.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, confirmó que la Provincia participará de una instancia de mediación en la Justicia Federal a través de la Fiscalía de Estado y sostuvo que el principal planteo apunta a definir quién asumirá el mantenimiento de los casi seis kilómetros que conectan las rutas nacionales 12 y 16 a través de la ciudad de Corrientes.

"Estamos pidiendo que se suspenda el proceso de licitación porque consideramos que hay que incluir algunas cuestiones en el pliego y, por sobre todas las cosas, definir quién se va a hacer cargo del mantenimiento de esta conexión entre dos rutas nacionales importantísimas", afirmó.