Peteco Carabajal vuelve a Corrientes después de más de una década con Tajy

Peteco Carabajal vuelve a Corrientes después de más de una década para compartir escenario con Tajy. El referente del folclore argentino se presentará este sábado en el Espacio Mariño junto al grupo correntino. El espectáculo propone un cruce entre el chamamé y las músicas del noroeste argentino. También habrá una función el domingo en Empedrado.

Después de más de diez años sin presentarse en Corrientes, Peteco Carabajal regresará a la provincia para protagonizar dos conciertos junto a Tajy, una de las agrupaciones jóvenes más destacadas de la escena chamamecera actual.

El primero de los espectáculos será este sábado a las 21 en el Espacio Mariño de la capital correntina, mientras que el domingo se trasladará al Teatro Dora de Empedrado.

"Recibir a Peteco es una doble alegría. Primero por la posibilidad de compartir escenario con un artista fundamental para el folclore argentino y latinoamericano, y también porque hacía más de diez años que no venía a Corrientes", destacó José Víctor Piñeiro, integrante de Tajy.

Un encuentro entre tradiciones

La propuesta artística buscará reunir en un mismo escenario dos universos musicales que, aunque nacidos en distintas regiones del país, comparten raíces populares.

Según explicó Piñeiro, el espectáculo incluirá repertorio propio de ambas formaciones y momentos de fusión entre el chamamé y las expresiones musicales del noroeste argentino.

"Muchas veces nos quejamos de que el chamamé no aparece en escenarios nacionales más grandes, pero también hay que preguntarse si nosotros estamos dispuestos a mezclarnos. La idea es poner a dialogar al chamamé con otras músicas", sostuvo.

En ese sentido, adelantó que el público podrá escuchar tanto clásicos de Peteco Carabajal como composiciones de Tajy, además de interpretaciones conjuntas.

"Seguramente vamos a escuchar a Peteco cantando chamamé y a nosotros haciendo algo de zamba", anticipó.

Para la fecha de Corrientes (sábado):

Este sábado 13 de junio a las 21, el grupo correntino Tajy compartirá escenario con Peteco Carabajal en el Espacio Mariño de la capital provincial. La propuesta reunirá al chamamé y al folclore santiagueño en un espectáculo que incluirá repertorio de ambos artistas y momentos de fusión musical. El regreso de Peteco a Corrientes tiene un valor especial, ya que hace más de una década que no se presenta en la provincia.

Para la fecha de Empedrado (domingo):

Tras su presentación en Corrientes, Peteco Carabajal y Tajy llevarán el espectáculo al Teatro Dora de Empedrado este domingo 14 de junio a las 20.30. La función forma parte de una apuesta por acercar propuestas culturales de alcance nacional al interior provincial y permitirá que el público de la región disfrute de uno de los referentes más importantes del folclore argentino en un formato íntimo junto a una de las agrupaciones jóvenes más destacadas del chamamé actual.