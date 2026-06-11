San Luis del Palmar refuerza obras y medidas preventivas ante la llegada de El Niño

Ante los pronósticos que advierten sobre la posible llegada del fenómeno climático de El Niño, el municipio de San Luis del Palmar puso en marcha una serie de medidas preventivas y obras de infraestructura destinadas a mitigar el impacto de eventuales excesos hídricos.

El intendente Reni Buján señaló que la experiencia de las inundaciones registradas entre diciembre y enero pasado llevó a reforzar la planificación junto a organismos provinciales y nacionales.

"Estamos atentos a cualquier circunstancia que se pueda presentar. Abrimos el paraguas ante cualquier situación y trabajamos de manera coordinada con Defensa Civil de la Provincia y también con el Ministerio de Defensa de la Nación", expresó en Hoja de Ruta.

Avanza una obra clave para el escurrimiento

Entre las principales acciones previstas se encuentra la ejecución de un nuevo canal de desagüe por la zona de Nueva Palmira, una obra comprometida por el Gobierno provincial luego de las inundaciones que afectaron a la localidad.

Según explicó Buján, los estudios técnicos ya fueron realizados y también se obtuvo la autorización necesaria para atravesar la Ruta Nacional 12, requisito indispensable para ejecutar el proyecto.

"Es una alternativa muy positiva porque permitirá desagotar la acumulación de agua que genera nuestro riachuelo hacia el río Paraná", indicó.

El jefe comunal remarcó que la obra busca evitar situaciones similares a las ocurridas durante el último verano, cuando las intensas precipitaciones provocaron anegamientos y daños materiales en distintos sectores de la localidad.

Preocupación por la zona rural

Además del casco urbano, el municipio mantiene especial atención sobre las áreas rurales, históricamente afectadas por las crecidas y el aislamiento provocado por el corte de caminos.

Buján recordó que sectores como la Cuarta Sección, particularmente el paraje Empedrado Limpio, suelen quedar incomunicados cuando aumenta el nivel de los cursos de agua.

"Hablamos de unas 50 familias que muchas veces quedan aisladas por la crecida del riachuelo. Esa también es una de nuestras principales preocupaciones", señaló.

El intendente advirtió además sobre el impacto económico que generan estos fenómenos en la actividad ganadera, una de las principales producciones de la zona.

"Los animales terminan concentrándose en las lomadas durante días y muchas veces sin posibilidad de alimentación adecuada. Hemos tenido pérdidas importantes de ganado y eso golpea directamente a las familias rurales", sostuvo.

Limpieza de canales y concientización

En paralelo, el municipio inició un plan de limpieza integral de canales y desagües urbanos para mejorar el escurrimiento del agua durante las lluvias intensas.

Las tareas incluyen la intervención en el denominado Pozo de la Patria, un punto crítico para el drenaje dentro de la localidad.

Buján también pidió colaboración a los vecinos para evitar que residuos domiciliarios terminen obstruyendo los sistemas de desagüe.

"Estamos teniendo lluvias de 300 o 400 milímetros en muy pocas horas y eso supera cualquier previsión. Por eso es fundamental mantener despejados los canales y respetar los horarios de disposición de residuos", afirmó.

Mientras continúan los trabajos preventivos, el municipio sigue monitoreando la evolución de los pronósticos climáticos y coordinando acciones con organismos provinciales para responder ante eventuales contingencias.