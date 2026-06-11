Los Ángeles del Puente lanzaron una colecta: "En tres años, rescatamos a 295 personas"

Los fundadores de los Ángeles del Puente, Gustavo Almirón y Rocío Telechea, visitaron el programa "O sea, digamos" y explicaron su trabajo en Corrientes. Durante la entrevista del programa de El Litoral Streaming confirmaron que ya rescataron a 295 personas y además difundieron una colecta solidaria para refaccionar su puesto de control.

Los voluntarios buscan reparar una garita móvil que fue cedida por Vialidad Nacional para protegerse del clima. El puesto requiere arreglos estructurales para frenar las filtraciones de agua antes de la llegada del invierno. Desde la organización indicaron que el presupuesto total se estimó en 2 millones de pesos.

Estadísticas alarmantes

La agrupación de la Iglesia Casa de Dios mantiene un monitoreo constante sobre el puente General Manuel Belgrano, que une Corrientes con Chaco. Hasta la fecha, con los patrullajes preventivos rescataron a 295 personas. Además, comunicaron que ayer salvaron a dos integrantes de las fuerzas de seguridad que estaban en situación de crisis.

Los voluntarios advirtieron que los intentos de suicidio registran una tendencia en alza durante los tres años de existencia de la fundación. “Desde el 2017 se tiene una estadística nacional certera y siempre fue en aumento. Cada dos horas una persona se quita la vida en Argentina; y cada 4 días en Corrientes”, afirmaron.

Además, comentaron que el patrullaje solidario cuenta actualmente con cuatros sobrevivientes recuperados, quienes se sumaron a las caminatas de vigilancia y contención emocional.

Campaña y colaboración

Respecto a la colecta, los impulsores detallaron que el proyecto también incluye la compra de un baño químico que cuesta alrededor de 1.500.000 pesos. Se puede colaborar mediante la donación de materiales de construcción, dinero o aportando mano de obra directa.

Donaciones por Mercado Pago: fh.cdd / CVU: 0000003100060960541805

Donaciones por Banco de Corrientes: angelesdelpuente / CBU: 0940099330010490680018

Contacto telefónico: 3794 018700

Redes sociales oficiales: @Angelesdelpuenteoficial

“Somos 705 voluntarios, pero gran parte son estudiantes y su manera de colaborar es estar en el puente salvando vidas", explicaron.

Red de contención posterior

Además de las guardias físicas en el puente, la institución realiza un seguimiento continuo de las personas rescatadas. Esta labor de acompañamiento posterior se desarrolla de manera coordinada junto a los núcleos familiares de los afectados.

Para ello, la organización dispone de un centro denominado "casa de rehabilitación" donde se coordinan terapias grupales cada viernes. Este dispositivo de asistencia también funciona de forma virtual, lo que permite conectar a personas de Chaco y otras provincias.