Alejandro Karlen asumió al frente de Relaciones Internacionales y apunta a más inversiones

Alejandro Karlen asumió como nuevo director de Relaciones Internacionales de Corrientes y adelantó que uno de sus principales objetivos será fortalecer los vínculos de la provincia con organismos internacionales, universidades y potenciales inversores.

Designado mediante la Resolución 160 del Poder Ejecutivo provincial, el exparlamentario del Mercosur señaló que la gestión buscará acompañar la estrategia de desarrollo impulsada por el gobernador Juan Pablo Valdés.

"El objetivo es darle valor agregado a las materias primas que tiene Corrientes, como la madera, la energía y el turismo, y generar infraestructura para el desarrollo a través de alianzas regionales e internacionales", afirmó en diálogo con Hoja de Ruta.

Karlen destacó que Corrientes cuenta con ventajas estratégicas para atraer inversiones debido a su ubicación geográfica, su disponibilidad energética y la estabilidad de la región.

"Corrientes está en una posición interesantísima para el nuevo orden mundial. América Latina no tiene hipótesis de conflicto y eso brinda seguridad para las inversiones", sostuvo.

Entre las líneas de trabajo mencionó la posibilidad de impulsar convenios con universidades de Estados Unidos y China para formar recursos humanos en áreas tecnológicas, con el objetivo de acompañar la llegada de nuevas industrias a la provincia.

Además, consideró que el desarrollo de infraestructura logística, como puertos y corredores de transporte, requerirá esquemas de articulación público-privada.

"El Estado solo no tiene recursos para afrontar estas obras, pero hay proyectos que pueden ser financiados si son sustentables y cuentan con carga suficiente", concluyó.