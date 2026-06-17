Omar Larroza: "Si el conocimiento no llega a la gente, la universidad no cumple su rol"

La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) aprobó este lunes la continuidad del doctor Omar Larroza como rector para el período 2026-2030. La fórmula que encabeza recibió 178 votos y fue respaldada por una amplia mayoría de representantes de los distintos claustros.

En diálogo con Hoja de Ruta, Larroza interpretó el resultado como una ratificación del rumbo institucional adoptado durante los últimos cuatro años y sostuvo que el principal desafío será consolidar las transformaciones iniciadas en un contexto complejo para el sistema universitario argentino.

"Fuimos muy claros en nuestras propuestas, atendimos las necesidades prioritarias de cada sector de la universidad y nos trazamos metas cumplibles. Creo que eso hizo que nos perciban como una gestión confiable", señaló.

El rector destacó especialmente los procesos de modernización y digitalización impulsados durante su gestión, así como las políticas de transparencia y administración de recursos. En ese sentido, recordó que la universidad avanzó en auditorías internas y externas, la unificación de bases de datos y mecanismos de control que, según explicó, anticiparon muchos de los debates que posteriormente impulsó el Gobierno nacional.

Larroza también remarcó que uno de los principales objetivos fue fortalecer la integración institucional. "Durante mucho tiempo se hablaba de la UNNE como una confederación de facultades. Trabajamos para construir una universidad más articulada y con una mirada común", afirmó.

La universidad como motor de desarrollo

Durante la entrevista, el rector defendió el papel de las universidades públicas en el desarrollo económico y social de la región. Según indicó, la UNNE inyecta anualmente alrededor de 150 millones de dólares en las economías de Corrientes y Chaco, principalmente a través de salarios, obras y servicios.

"Los estudiantes alquilan, consumen, se trasladan, generan movimiento económico. La universidad es un actor central para el desarrollo de nuestras ciudades", sostuvo.

Además, destacó el trabajo conjunto con gobiernos provinciales y municipales en proyectos vinculados al transporte, la planificación urbana, la gestión pública y la asistencia técnica en distintas áreas.

Ciencia, comunicación y compromiso social

Otro de los ejes planteados por Larroza para el nuevo período será fortalecer la vinculación entre la producción científica y la ciudadanía.

"Si el conocimiento no llega a la gente y no está donde se necesita, la universidad tampoco cumple plenamente su rol", afirmó.

En ese sentido, anticipó que buscarán profundizar estrategias de divulgación científica y promover espacios de diálogo entre investigadores y la comunidad.

Deserción estudiantil y expansión territorial

Entre las iniciativas previstas para los próximos años, Larroza destacó la implementación de sistemas de alerta temprana para detectar riesgos de abandono universitario y acompañar a estudiantes con mayores dificultades académicas o sociales.

También valoró el crecimiento de la educación a distancia, que permitió incorporar a más de 48 mil estudiantes de 33 países a través de la plataforma UNNE Virtual.

"La expansión territorial ya no es solamente física. Hoy la universidad llega a lugares donde antes era imposible hacerlo", explicó.

"Queremos profundizar los cambios"

Al proyectar el nuevo mandato, Larroza aseguró que la prioridad será sostener una gestión prudente y enfocada en objetivos concretos, en un escenario nacional que sigue presentando incertidumbres para el sistema universitario.

"Queremos profundizar los cambios generados, seguir modernizando la universidad y mantener una institución comprometida con la realidad social y el desarrollo del país", expresó.