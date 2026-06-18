Presentan en Corrientes una propuesta para reorganizar el transporte urbano

El defensor de los vecinos de Corrientes, Agustín Payes, presentó una propuesta integral para el futuro sistema de transporte urbano de la ciudad, en un encuentro organizado por APICC que reunió a representantes de distintos sectores económicos, profesionales y funcionarios municipales.

Según explicó en Hoja de Ruta, el trabajo fue elaborado durante más de dos años a partir del análisis de datos sobre demanda, uso del servicio y evolución del sistema, con el objetivo de aportar un modelo para la próxima etapa del transporte público en la capital correntina.

"Una vez que el intendente tomó la decisión de no prorrogar el sistema en la concesión actual, nos pusimos de lleno en el armado de una propuesta", señaló.

Un sistema vencido y en transición

Payes recordó que la actual concesión del servicio se encuentra vencida y que la ciudad atraviesa una etapa de transición hasta que el Ejecutivo municipal envíe al Concejo Deliberante los nuevos pliegos de licitación.

En ese contexto, consideró que existe una oportunidad para discutir cambios estructurales en el sistema.

"Esta es la oportunidad, tenemos una oportunidad en este momento", afirmó.

Qué propone el nuevo modelo

El proyecto contempla una revisión integral del sistema, incluyendo recorridos, actualización tarifaria, incorporación de tecnología y nuevas formas de conexión entre barrios y el centro.

Payes sostuvo que la propuesta busca mejorar la movilidad urbana y recuperar usuarios que dejaron de utilizar el colectivo.

"El sistema de transporte público es el elemento dinamizador por excelencia", remarcó.

Entre los cambios planteados figura una reorganización de los recorridos. La idea es que las líneas que llegan desde los barrios mantengan sus trayectos hasta el área de las cuatro avenidas y que, desde allí, los pasajeros puedan combinar con otras unidades que circulen por el centro utilizando el mismo boleto.

Tecnología y boleto integrado

El defensor de los vecinos destacó que la tecnología debe cumplir un papel central en la transformación del sistema.

Según explicó, la propuesta incorpora herramientas para mejorar la gestión del servicio y facilitar la integración entre líneas.

Además, planteó la necesidad de aprovechar mecanismos ya existentes, como el boleto combinado, para permitir transbordos dentro de un mismo viaje.

"La tecnología para nosotros es clave", sostuvo.

Críticas al esquema actual

Durante la entrevista, Payes consideró que el modelo vigente no satisface a ninguno de los actores involucrados. "Este sistema así como está no le sirve absolutamente a nadie", afirmó.

También señaló que los usuarios dejaron de encontrar respuestas en el servicio, mientras que las empresas continúan reclamando actualizaciones tarifarias y el municipio enfrenta dificultades para ejercer controles efectivos.

En ese sentido, defendió la decisión de no extender la concesión actual y la calificó como una "decisión valiente".