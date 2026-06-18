Caso Loan: la Fiscalía asegura que “hay algunos imputados que quieren declarar”

La fiscal general subrogante del caso Loan Peña, Tamara Pourcel, aseguró que la reorganización dispuesta durante las últimas audiencias del juicio oral permitió "emprolijar" el proceso y evitar futuras nulidades, luego de los incidentes y demoras registrados en el inicio del debate.

En diálogo con Hoja de Ruta, la representante del Ministerio Público Fiscal explicó que el tribunal hizo lugar al planteo para que una de las imputadas recibiera la acusación completa, luego de haberse incorporado al proceso en una instancia posterior.

"Entendemos justamente que fue emprolijar lo que se estaba intentando hacer al comienzo y evitar futuras nulidades de un estado de indefensión que podría realizar", sostuvo.

Cómo continuará el juicio

Pourcel confirmó que ya concluyó la lectura de las acusaciones formuladas por la fiscalía y la querella.

Según detalló, el próximo miércoles las defensas podrán presentar los planteos de nulidad que consideren pertinentes, los cuales deberán ser respondidos por las partes acusadoras.

La fiscal explicó que el tribunal podrá resolver esos planteos en un cuarto intermedio o diferir su tratamiento para el momento de la sentencia.

Posteriormente comenzará la etapa de indagatorias, que alcanzará a los 17 imputados.

"Se les pregunta si tienen algo para declarar en relación al hecho que les está siendo imputado", indicó Pourcel.

La funcionaria señaló que la duración de esta instancia dependerá de cuántos acusados decidan prestar declaración y responder preguntas.

La expectativa por las declaraciones

Tras las indagatorias, está previsto el inicio de las testimoniales, comenzando con integrantes de la familia de Loan.

Entre los primeros convocados figuran María Noguera, José Peña y Mariano Peña, además de otros familiares.

Para la fiscalía, tanto las indagatorias como los testimonios constituyen una parte central de la prueba que será incorporada al juicio.

Consultada sobre la posibilidad de que alguno de los imputados modifique su postura durante el debate, Purcell reconoció que existe expectativa en ese sentido."Es lo que esperamos, eso es lo que queremos", afirmó.

Además, señaló que la fiscalía tiene conocimiento de que algunos imputados manifestaron su intención de declarar.

El foco del juicio

Pourcel remarcó que la prioridad de la fiscalía es mantener el eje del proceso en la desaparición de Loan Peña.

"Estamos acá en un juicio para saber qué pasó con Loan, no para que ningún defensor sea protagonista", sostuvo.

La fiscal agregó que el objetivo es determinar qué ocurrió con el niño y evitar que cuestiones ajenas al objeto del proceso desvíen la atención del debate.

Por último, indicó que el tribunal aún debe resolver si algunos imputados podrán participar de manera remota en futuras audiencias, mientras que quienes permanecen detenidos continuarán compareciendo de forma presencial.

La próxima audiencia está prevista para el miércoles a las 9 de la mañana.