“Estamos teniendo muy buenos resultados”: usuarios ya se suman a la moratoria de Dpec

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DEPEC) puso en marcha un plan integral de regularización destinado a usuarios de toda la provincia, que incluye una moratoria extraordinaria para cancelar deudas y un esquema simplificado para actualizar titularidades de suministros.

La medida estará vigente hasta el 31 de julio y apunta a facilitar la normalización de situaciones administrativas y financieras vinculadas al servicio eléctrico.

En diálogo con Hoja de Ruta, el subgerente comercial de DEPEC, Osvaldo Acevedo, explicó que el programa se divide en dos ejes principales: la regularización de titularidades y la refinanciación de deudas.

Menos requisitos para cambiar la titularidad

Acevedo señaló que uno de los objetivos es permitir que usuarios que hoy ocupan inmuebles con suministros a nombre de terceros puedan actualizar esa situación de manera más sencilla.

Entre los casos más frecuentes mencionó los medidores que continúan registrados a nombre de personas fallecidas.

Según detalló, durante la vigencia del plan ya no será necesario presentar documentación como títulos de propiedad, garantes o depósitos en garantía.

"Con un simple certificado de domicilio emitido por la Policía más el DNI pueden hacer el cambio de titularidad", indicó.

Financiación de deudas sin intereses

La segunda parte del programa está enfocada en quienes mantienen deudas con la empresa.

La moratoria permite financiar montos adeudados en hasta 36 cuotas, con una bonificación del 100% de los intereses generados.

"Una persona debe 1.000 pesos, se le financia en la cantidad de cuotas que elija únicamente esos 1.000 pesos", explicó Acevedo.

Las cuotas se incorporarán directamente a la factura mensual de energía, por lo que podrán abonarse a través de los mismos medios de pago utilizados habitualmente por los usuarios.

Quiénes pueden acceder

El plan está disponible para usuarios residenciales, comerciales e industriales de toda la provincia.

Según explicó el funcionario, la iniciativa busca brindar una herramienta de alivio en un contexto económico complejo y facilitar la regularización de situaciones de mora.

Acevedo destacó además que la suspensión del servicio continúa siendo una medida de última instancia para la empresa.

"Queremos que los usuarios puedan dormir tranquilos sabiendo que, al estar al día, no se les va a suspender el servicio", afirmó.

Trámite presencial

La adhesión a la moratoria debe realizarse de manera presencial debido a que se requiere la firma del titular del suministro.

Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las oficinas comerciales de DEPEC en la provincia para iniciar el trámite.

No obstante, las consultas previas sobre montos adeudados y opciones de financiación pueden realizarse a través de los canales digitales oficiales de la empresa.

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