Diputados impulsa una sesión para interpelar a Adorni y una posible moción de censura

El diputado nacional por Corrientes, Christian Zulli, confirmó que distintos bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 23 de junio, con el objetivo de analizar distintas medidas vinculadas al vocero presidencial Manuel Adorni.

En diálogo con Hoja de Ruta, el legislador explicó que el temario contempla pedidos de informes, una nueva convocatoria para que el funcionario brinde explicaciones ante el Congreso y la posibilidad de debatir una moción de censura.

"Estamos trabajando para lograr el quórum", afirmó.

La sesión prevista para el martes

Según detalló Zulli, para habilitar el tratamiento de los proyectos será necesaria la presencia de 129 diputados al inicio de la sesión.

El legislador señaló que el acompañamiento de sectores aliados al oficialismo será determinante para alcanzar ese objetivo.

"Hay muchos sectores que están descontentos con esta situación, incluso dentro del oficialismo", sostuvo.

Críticas al Gobierno

Durante la entrevista, Zulli cuestionó la defensa que el presidente Javier Milei mantiene sobre Adorni y aseguró que existen dudas respecto de las explicaciones brindadas por el funcionario.

"No se entiende por qué Milei lo defiende tanto", expresó.

En ese sentido, consideró que el rol institucional del jefe de Gabinete y de los principales voceros del Gobierno requiere niveles elevados de transparencia ante la sociedad.

La postura del legislador correntino

Consultado sobre la continuidad de Adorni en el cargo, Zulli manifestó una postura crítica y consideró que el funcionario perdió credibilidad pública.

"Hoy es un cadáver político, es alguien que no puede cumplir su función porque perdió todo tipo de credibilidad", afirmó.

Además, sostuvo que la situación deberá ser debatida en el ámbito parlamentario a partir de los mecanismos previstos por la Constitución y el reglamento de la Cámara.

Negociaciones y búsqueda de apoyos

El diputado indicó que mantiene diálogo con representantes de distintos espacios políticos, incluidos legisladores correntinos que no integran su bloque.

Sin embargo, reconoció que las posiciones son diversas y que las negociaciones continuarán durante los próximos días para intentar reunir el respaldo necesario.

La sesión especial está prevista para el martes 23 de junio y será uno de los temas centrales de la agenda política nacional de la próxima semana.

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