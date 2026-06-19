Danza en Movimiento llega al Vera con 90 artistas en escena y una propuesta colectiva

La producción colectiva Danza en Movimiento llegará este viernes a las 21 al Teatro Oficial Juan de Vera, con una puesta en escena que reunirá a 90 bailarines intérpretes de Corrientes Capital, Goya y Paso de la Patria.

La propuesta es impulsada por la Asociación Civil de Trabajadores Escénicos de Corrientes (ACTECOR) y reúne a 14 escuelas, academias y ballets de distintas disciplinas artísticas.

En diálogo con Hoja de Ruta, Toni Monzón destacó que se trata de una producción que originalmente fue presentada durante las celebraciones por el Día de la Danza y que ahora llegará al coliseo correntino en una versión adaptada.

"Es una hermosa oportunidad de ver una propuesta colectiva", señaló.

Una historia contada a través de la danza

La obra narra el recorrido de una bailarina desde su nacimiento hasta su transformación en artista.

A través de distintas escenas y emociones, la puesta refleja el proceso de formación, aprendizaje, frustraciones y logros que atraviesan quienes se dedican a la danza.

Según explicó Monzón, la propuesta cuenta con una dramaturgia desarrollada junto a su directora y con el acompañamiento de Mauro Santamaría.

"Cuenta la historia de una bailarina desde el momento de su nacimiento hasta el momento en que se transforma en artista", resumió.

Diversidad de estilos en una misma función

Uno de los rasgos distintivos de la producción es la variedad de disciplinas que forman parte del espectáculo.

Sobre el escenario convivirán expresiones como folclore, tango, danza contemporánea, clásica, afro, árabe e hip hop, entre otras.

La intención es mostrar la riqueza y diversidad de la danza correntina dentro de una misma narrativa artística.

Más espacio para las producciones locales

Durante la entrevista, Monzón también destacó la incorporación gradual de espectáculos correntinos a la programación del Teatro Vera.

Recordó que desde ACTECOR venían impulsando la apertura de espacios para producciones independientes de teatro y danza.

Según indicó, a partir de los próximos meses comenzarán a presentarse nuevas obras locales dentro de la cartelera oficial.

"Era lo que nosotros habíamos solicitado: que las producciones locales de teatro y danza también puedan ser parte de la cartelera del Teatro Vera", afirmó.

Entradas

Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que en puerta costarán 13.000 pesos.

Los tickets pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de venta del Teatro Vera.

Monzón invitó al público a acompañar la propuesta y apoyar el trabajo de los artistas correntinos.

"Es fundamental apoyar a los artistas correntinos y disfrutar del trabajo de mucha gente que sube al escenario a dar lo mejor de sí", concluyó.