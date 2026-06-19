Fenómeno Ovni en Corrientes: cómo será el encuentro ufológico de Caá Catí

La localidad correntina de Caá Catí será sede del primer encuentro Ovni denominado "Tierra de Luces", que reunirá a investigadores e interesados en las historias ufológicas de la región. En una charla con el programa "O sea digamos", el intendente Selmar Meza adelantó los detalles del evento se realizará hoy y se extenderá hasta el sábado.

“La apuesta surgió a partir del pedido de quienes estudian estas cuestiones y el interés que despierta el caso de Rubén "Chingolo" Meneses, no solo a nivel nacional sino también internacional”, explicó el funcionario. De todos modos, reconoció la sorpresa que le generó la convocatoria del evento: “No creíamos que iba a tener semejante magnitud".

La abducción de "Chingolo" Meneses

El encuentro tiene como eje central recordar el histórico suceso ocurrido el 15 de diciembre de 1981. Rubén "Chingolo" Meneses era un empleado de Vialidad provincial y conducía su camión de regreso desde San Luis del Palmar. Sin embargo, antes de llegar al cruce con la Ruta Nacional 12, observó un resplandor extraño y se desmayó.

Meneses despertó una hora después, en un campo de Berón de Astrada. No tenía heridas pero estaba totalmente desorientado, a más de 120 kilómetros de donde se desmayó.

“Fue un caso de resonancia dentro de nuestra comunidad. Además, tenemos el camión y él está vivo para contar el hecho en carne propia”, destacó el intendente respecto a la participación de Meneses en las jornadas.

Sin embargo, Caá Catí no se limita a ese único caso, ya que durante décadas se compartieron experiencias rurales sobre fenómenos extraños en el cielo correntino. Como consecuencia de esos relatos, la localidad se convirtió en un punto de referencia para quienes estudian los objetos voladores no identificados.

Cronograma de actividades

Las jornadas inician este viernes en el Polo Cultural de los Esteros, ubicado en el paraje El Rosadito.

Viernes 19 de junio: (17.30 - Polo Cultural de los Esteros)

Charla de introducción

Vigilia con observación nocturna del cielo

Sábado 20 de junio: continuará en Caá Catí con homenajes y conferencias especializadas.