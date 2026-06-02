Inversión en Corrientes: "El CLT permite construir edificios de hasta 15 pisos"

La ministra de Industria de Corrientes, Mariel Gabur, aseguró que la radicación de la primera fábrica de madera contralaminada (CLT) del país en Gobernador Virasoro representa un nuevo paso en la consolidación de la provincia como polo forestoindustrial y destacó que el proyecto es resultado de políticas públicas orientadas a atraer inversiones.

En diálogo con Hoja de Ruta, la funcionaria sostuvo que el anuncio de la planta, impulsada por la empresa Cambium Build del Grupo Insud, es consecuencia de un proceso que combina seguridad jurídica, beneficios fiscales, disponibilidad de recursos naturales y acompañamiento estatal.

“Si generábamos seguridad jurídica y las condiciones necesarias, Corrientes tenía un potencial enorme para convertirse en un polo industrial. Hoy esos anuncios están consolidando a la provincia como polo forestoindustrial”, afirmó.

La nueva fábrica demandará una inversión cercana a los 20 millones de dólares y generará alrededor de 400 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Según explicó la ministra, la industria comenzará a operar durante los primeros meses de 2027 y ya se encuentra en plena etapa de construcción.

“Lo importante es que no es solo un anuncio. Si uno pasa hoy por Virasoro ya puede ver que se están colocando los pilotes para la nave industrial. Además, la línea de fabricación ya fue comprada y llegará al puerto de Corrientes en septiembre”, detalló.

La funcionaria remarcó que el proyecto también implicará nuevos desafíos en materia de formación profesional, ya que demandará mano de obra especializada para trabajar con tecnologías vinculadas a la construcción sustentable.

En ese sentido, explicó que la madera contralaminada o CLT es un material de ingeniería elaborado mediante la superposición de láminas de madera en distintas direcciones, lo que le otorga una gran resistencia estructural.

“Permite construir edificios de hasta 15 pisos con un material renovable. Es una innovación muy importante y para nosotros es alentador que una empresa de esta categoría haya elegido Corrientes”, señaló.

Además, destacó que la instalación de la planta tendrá un efecto multiplicador sobre la economía regional debido a la cercanía con la materia prima y la infraestructura forestoindustrial ya existente en la zona.

La ministra también insistió en que el desafío para los próximos años será ampliar la industrialización hacia otros sectores productivos de la provincia.

“Tenemos que seguir avanzando con industrias vinculadas a otros productos correntinos. La carne, las frutas, la yerba mate y otros recursos tienen un enorme potencial para generar valor agregado y empleo”, sostuvo.

Finalmente, consideró que el crecimiento industrial de Corrientes deberá ir acompañado por mejoras en infraestructura logística y vial para sostener la competitividad de las nuevas inversiones.

“Necesitamos más rutas, más conectividad y una logística acorde al crecimiento que está teniendo la provincia. Esa es una discusión que debemos seguir dando para acompañar este proceso de desarrollo”, concluyó.