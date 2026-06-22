Ingrid Jetter analizó la lucha contra el narcomenudeo y lanzó que "Adorni se tiene que ir"

La subsecretaria de Seguridad de Corrientes, Ingrid Jetter, pasó este lunes por los estudios de El Litoral y brindó una entrevista en el programa de streaming "O sea... digamos", donde trazó un balance de aplicación de la Ley de Narcomenudeo.

La funcionaria destacó la reunión con un oficial de la ONU para acoplar a la provincia a la red federal de laboratorios antidroga, defendió la caída en la tasa de homicidios locales y detalló las exigencias en la formación policial. En el plano político, marcó la distancia en la interna del PRO y respaldó el pedido de salida de Manuel Adorni.

Cooperación con la ONU, alertas por fentanilo y laboratorios antidroga

Jetter repasó los alcances de la reciente comitiva internacional que auditó los dispositivos de seguridad en Capital: “Asistimos a una reunión de Consejo Federal de Seguridad y ahí estaba esta persona que es oficial de la ONU. Estaba interesado en empezar a trabajar con Corrientes”.

Tras recorrer los juzgados y el laboratorio del Hospital Llano, la subsecretaria anticipó gestiones directas con la Casa Rosaday comentó que “nos puso en contacto con el subsecretario de Narcotráfico de la Nación para poder adherirnos como provincia a la red federal de laboratorios antidroga; es muy importante ante el descubrimiento de cualquier sustancia nueva”.

Al ser consultada sobre la aparición de nuevas sustancias peligrosas en las fronteras, Jetter fue tajante respecto al fentanilo: “La información con la que cuento yo es que es un tránsito transfronterizo y de Paraguay. Pero no estamos exentos de que en cualquier momento surja ese tipo de laboratorio y consumo. Por supuesto que nos pone en alerta porque han habido, incluso, han habido muertes por fentanilo aquí en Corrientes”.

Sin embargo, aclaró que las mayores urgencias se concentran en las sustancias tradicionales, ya que "el mayor consumo está en marihuana, venta, distribución y demás. Pero también hay mucha cocaína, y eso es muy preocupante. La Capital es, sin duda, el punto más álgido por lejos”.

El récord en la baja de homicidios y las nuevas exigencias de la formación policial

Las estadísticas criminales de los últimos tres años muestran un descenso en los homicidios dentro de la jurisdicción provincial.

La funcionaria ponderó las métricas publicadas por consultoras nacionales que ubican a Corrientes en el podio de la seguridad pública. “La ministra de Seguridad de la Nación había posteado que la Argentina era el país con menor tasa de homicidios de Latinoamérica. Y nosotros somos la provincia con menor tasa de homicidios del país. Se debe a una mejor seguridad, no tengo ninguna duda”, aseguró Jetter.

Para fundamentar la caída, expuso los números duros de las últimas tres temporadas delictivas.“En el 2023 tuvimos 37 homicidios. En el 2024, 30 y en el 2025, 10 nada más. ¿Cómo podemos justificarlo? El riesgo de ser apresado significa altísimo para la persona que comete el homicidio. No hay otra explicación”.

Jetter vinculó este fenómeno de pacificación urbana con la profesionalización de las cuadrículas de patrullaje. “Creo que tiene mucho que ver. La policía hoy está mucho más formada que antes. Son cuatro años para ser oficial de policía, son dos años para ser suboficial. Muchísimos policías han alcanzado el nivel de licenciados en seguridad pública”, dijo al respecto.

Respecto al filtro de los ingresantes y el debate sobre la salida laboral rápida, la subsecretaria defendió los filtros de idoneidad, pues “está cambiando porque todos los chicos y chicas pasan por un test psicológico que lo que pretende más que nada es advertir sobre si existe o no la vocación. Yo recibo a los padres que por ahí se enojan y les explico que a lo mejor sus hijos son brillantes, pero no tienen vocación. Hay que tener mucha vocación”.

Modernización tecnológica, interna en el PRO y Manuel Adorni

La funcionaria delineó los desafíos informáticos de las comisarías y fijó una fuerte postura política de cara al escenario nacional.

De cara al cierre del año, la funcionaria trazó el horizonte técnico para combatir las bocas de expendio barriales y comentó que “tenemos que seguir la política de modernización y digitalización del Gobernador. Estamos un poco atrasados en materia de digitalización de los expedientes. Necesitamos mejor infraestructura digital en software para que la policía pueda desarrollar una estrategia de inteligencia basada en datos geolocalizados”.

Finalmente, la entrevista mudó su eje hacia la arena política y la interna del PRO en la alianza con Vamos Corrientes, donde Jetter reconoció su alineamiento absoluto con la ministra de Seguridad de la Nación. “En lo que hace a la interna del PRO no me involucré en lo más mínimo. Nosotros personalmente quedamos políticamente muy vinculados a Patricia Bullrich”.

Para cerrar la transmisión con un verdadero estrépito político, se sumó al pedido de destitución de Manuel Adorni. “No tengo ninguna duda que se tiene que ir, no tengo ninguna duda. Patricia de hecho opina lo mismo y lo dijo antes que nadie”, concluyó.