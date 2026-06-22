Apicc destacó un fuerte movimiento comercial durante el fin de semana del Día del Padre

El presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), Augusto Massochi, aseguró que el fin de semana del Día del Padre dejó un balance positivo para el sector comercial de la capital correntina, impulsado principalmente por promociones bancarias, descuentos y planes de financiación.

En diálogo con Hoja de Ruta, el dirigente sostuvo que tanto el sábado como el domingo se observó una importante actividad en los comercios y locales gastronómicos de la ciudad.

"Hubo muchísimo movimiento. Los comercios abrieron durante todo el sábado feriado y también el domingo. Las promociones fueron fundamentales para incentivar las ventas", afirmó.

Explicó que todavía se encuentra en marcha el relevamiento de datos para conocer el impacto concreto de las ventas, aunque adelantó que las primeras impresiones son favorables para el sector.

Sus declaraciones contrastan con algunos informes nacionales que reflejaron una caída en las ventas por el Día del Padre. En ese sentido, consideró que las mediciones nacionales no siempre reflejan la realidad local.

"Corrientes tiene más de 3.000 comercios solamente en Capital. Muchas veces las encuestas nacionales toman muestras reducidas y no necesariamente representan lo que ocurre en cada provincia", señaló.

El titular de APICC destacó además el papel que tuvieron los planes de financiación de hasta nueve cuotas sin interés y los descuentos por pago en efectivo, herramientas que consideró claves para sostener el consumo en un contexto económico complejo.

Por otra parte, sostuvo que el Mundial de Fútbol también comienza a generar oportunidades comerciales en distintos rubros, desde indumentaria deportiva hasta alimentos y bebidas vinculados a promociones temáticas.

Consultado sobre la situación general del comercio, Massochi reconoció que el sector enfrenta desafíos como la caída del consumo, la presión impositiva y la competencia de plataformas internacionales. Sin embargo, destacó que muchos comercios continúan adaptándose mediante la incorporación de ventas online y nuevos canales digitales.

"Es un momento difícil, pero lo importante es que la mayoría de los comercios siguen abiertos, mantienen sus puestos de trabajo y continúan apostando a crecer", expresó.

Finalmente, alentó a los jóvenes emprendedores a capacitarse antes de iniciar un proyecto y destacó la importancia de identificar nichos de mercado específicos para desarrollar propuestas diferenciadas.

"Capacitarse, estudiar el mercado y detectar necesidades concretas son pasos fundamentales antes de invertir", concluyó.