"Los niveles de tierras raras en Corrientes están bastante por encima de lo normal"

El secretario de Energía de Corrientes, Arturo Busso, confirmó que la provincia avanzará en una nueva etapa de exploración minera luego de detectar concentraciones de tierras raras superiores a los niveles habituales en distintas zonas del territorio correntino.

Las declaraciones se dieron tras el anuncio realizado por el gobernador Juan Pablo Valdés sobre el inicio de estudios más profundos para evaluar el potencial minero de la provincia, una actividad prácticamente inédita en Corrientes.

Según explicó Busso a Hoja de Ruta, los hallazgos son el resultado de un trabajo iniciado en 2019 a través de un convenio entre la Provincia y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que permitió realizar estudios geológicos de superficie en distintos puntos deles interior.

"Corrientes era una provincia con muy poca información geológica disponible. A partir de estos relevamientos detectamos anomalías en la presencia de tierras raras, con niveles superiores a los que normalmente se encuentran en los suelos", señaló.

Las llamadas tierras raras son un conjunto de elementos químicos estratégicos utilizados en industrias de alta tecnología, como la fabricación de baterías, paneles solares, componentes electrónicos, microchips y equipamiento vinculado a la transición energética.

Una etapa exploratoria

El funcionario aclaró que la provincia se encuentra todavía en una fase inicial y que aún no existen certezas sobre la magnitud o viabilidad económica de los posibles yacimientos. "No estamos hablando de explotación minera, sino de exploración. Ahora hay que determinar qué potencial existe realmente y si resulta viable avanzar en proyectos productivos", indicó.

Para ello será necesaria la participación de inversores privados, ya que las tareas de exploración profunda requieren perforaciones y estudios de alto costo.

"Son inversiones de riesgo que demandan millones de dólares. Hoy las condiciones económicas hacen difícil que el Estado pueda asumir esos costos", explicó.

Las zonas bajo estudio

Los indicios fueron detectados principalmente en una franja que comprende localidades como Curuzú Cuatiá, Mercedes, Mariano I. Loza, La Cruz y áreas cercanas, aunque también existen registros de anomalías similares que se extienden hacia Misiones, Paraguay y Uruguay.

Busso atribuyó estos hallazgos a características geológicas propias de la región y destacó que los estudios también permitieron identificar otros recursos con potencial económico.

Entre ellos mencionó arenas aptas para la industria energética y del vidrio, además de depósitos de carbonato de calcio, un insumo utilizado para la corrección de suelos agrícolas y que actualmente debe importarse desde otras provincias.

"Hay posibilidades de generar círculos productivos muy interesantes, especialmente para actividades como la producción arrocera, que podría abastecerse localmente de algunos insumos", afirmó.