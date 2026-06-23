Virasoro: llevarán a la Justicia observaciones detectadas por una auditoría externa

El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, confirmó que el municipio finalizó una auditoría externa sobre la administración anterior y adelantó que los resultados serán puestos a disposición de la Justicia para que investigue posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.

En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal señaló que el informe ya se encuentra disponible para los vecinos y para el Concejo Deliberante, y aseguró que los profesionales encargados del trabajo detectaron observaciones vinculadas a procedimientos administrativos, contrataciones y rendiciones de gastos.

"Había cuestiones que no se observaban ni por parte del Tribunal de Cuentas Municipal ni por parte del Concejo en las rendiciones de gastos, en la trazabilidad de las compras y en los procedimientos de contratación", afirmó.

Según explicó, la auditoría también detectó pagos realizados sin cumplir con los circuitos administrativos previstos por la normativa vigente.

"Se encontraron pagos que no se cumplimentaron conforme a las leyes provinciales, las ordenanzas y las resoluciones vigentes", sostuvo.

Ante este escenario, De la Cruz confirmó que el Ejecutivo avanzará con la presentación de la documentación ante la Justicia para que determine si existieron responsabilidades.

"Vamos a poner en conocimiento de la Justicia los hechos para que investigue, porque estamos hablando de la administración de fondos públicos", remarcó.

El intendente señaló que la transparencia en el uso de los recursos estatales exige que quienes administran dinero público rindan cuentas sobre sus decisiones, incluso una vez concluida su gestión.

"Uno con su propio dinero puede disponer como quiera, pero cuando se trata de fondos públicos hay que brindar explicaciones, incluso después de haber dejado el cargo", afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de las diferencias políticas que mantiene el Ejecutivo municipal con sectores de la oposición y mientras la actual gestión avanza con un proceso de revisión administrativa y financiera de las cuentas heredadas.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre los montos involucrados ni sobre las áreas específicas alcanzadas por las observaciones realizadas en la auditoría.