Corrientes llevará al Parlamento del Norte Grande reclamos por energía y obras viales

El diputado provincial Norberto Ast confirmó que la delegación correntina participará esta semana de la 58ª Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, que se desarrollará en Santiago del Estero, donde impulsará una serie de iniciativas vinculadas a infraestructura, energía y cuestiones estratégicas para la región.

En diálogo con Hoja de Ruta, el legislador explicó que uno de los principales planteos estará relacionado con la necesidad de encontrar mecanismos de financiamiento para el mantenimiento de la travesía urbana de la Ruta Nacional 12 en la ciudad de Corrientes.

"Vamos a llevar un pedido concreto al Ministerio de Economía de la Nación para que revea esta situación o encuentre mecanismos de compensación para el mantenimiento de una traza que es de uso nacional e internacional", señaló.

Ast remarcó que el intenso tránsito de cargas pesadas provoca un fuerte deterioro sobre avenidas como 3 de Abril, Independencia y Ferré, además de representar riesgos para la seguridad vial.

Otro de los temas que Corrientes buscará instalar en la agenda regional es la necesidad de avanzar en tarifas energéticas más equitativas para las provincias del Norte Grande.

"Queremos que el tratamiento en Argentina sea igualitario para todas las provincias en materia energética, especialmente para nuestra región, que enfrenta temperaturas extremas durante gran parte del año", sostuvo.

"El Parlamento sirve"

Frente a las críticas sobre la efectividad de estos encuentros, Ast defendió el rol institucional del organismo y recordó que varios planteos impulsados desde la región lograron avances concretos en los últimos años.

Entre ellos mencionó los reclamos por tarifas energéticas diferenciadas y las discusiones en torno a la Ley de Humedales.

"El Parlamento sirve. Lo que no hay que hacer es claudicar. Hay que seguir insistiendo porque estos son los ámbitos donde las provincias pueden defender sus intereses comunes", sostuvo.

Asimismo, consideró que uno de los desafíos pendientes es fortalecer la articulación política entre las provincias del Norte Grande para ganar peso en las decisiones nacionales.

"Si las diez provincias se pusieran de acuerdo, con sus treinta senadores nacionales podrían tener una enorme capacidad de incidencia en las políticas del país", concluyó.

La delegación correntina estará integrada por legisladores de distintos espacios políticos y participará de las reuniones de comisión el jueves, mientras que el viernes se desarrollará la sesión plenaria donde se debatirán y votarán los proyectos presentados por las provincias de la región.