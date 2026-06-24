"La propuesta de este San Juan Bautista pasa por la interioridad y la reflexión"

La comunidad de la parroquia San Juan Bautista celebra este miércoles a uno de los patronos de la ciudad de Corrientes con una jornada que combina actividades religiosas, tradiciones populares y espacios de encuentro comunitario.

El cura párroco Cristian Soto explicó en Hoja de Ruta que las celebraciones comenzaron temprano con la misa matutina y continuarán durante toda la jornada con momentos de oración, contemplación y participación de los fieles.

"San Juan fue muy del desierto y del silenciamiento. Por ahí no es una fiesta tan efusiva, sino una invitación a la interioridad, a la oración y a la reflexión", señaló.

Uno de los momentos centrales tendrá lugar por la noche con la tradicional procesión de antorchas, una costumbre que cada año reúne a familias, grupos de catequesis y jóvenes de la comunidad.

El simbolismo del fuego

Soto destacó el profundo significado que tiene el fuego dentro de las celebraciones de San Juan y recordó que se trata de un símbolo presente en distintas culturas y religiones.

"El fuego es un signo de purificación, de transformación. Invita a la contemplación y genera un clima muy especial para la oración y la reflexión", expresó.

En ese sentido, explicó que la tradicional quema del muñeco, prevista para el fin de semana, fue resignificada en los últimos años. Tras la pandemia dejó de representarse una figura humana y pasó a convertirse en una intervención artística con mensajes vinculados a problemáticas actuales.

"Este año volvemos a poner el foco en las guerras, la violencia y la destrucción. Lo que se va a quemar representa armas y misiles, como una forma de reflexionar sobre los conflictos que hoy afectan a distintas partes del mundo", indicó.

Un ejemplo de fortaleza y convicción

Durante la entrevista, el sacerdote también recordó la figura de San Juan Bautista como símbolo de coherencia y firmeza en las convicciones.

"Fue una persona incómoda para el poder de su tiempo. Terminó siendo martirizado después de denunciar situaciones que consideraba injustas. Por eso sigue siendo una referencia para quienes buscan mantenerse firmes en sus valores aun en momentos difíciles", afirmó.

Invitación a la comunidad

Las actividades continuarán durante la jornada con el templo abierto para la oración personal, celebraciones litúrgicas y la misa central de las 19. Posteriormente se realizará la procesión de antorchas y un homenaje musical a cargo del grupo Tajy.

"Queremos que sea un espacio de encuentro, de oración y de reflexión compartida. Después llegará el festival, pero hoy la propuesta pasa por otro lado, por detenernos un momento y mirar hacia adentro", concluyó Soto.

La celebración patronal continuará durante los próximos días con actividades culturales y comunitarias que forman parte de una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad de Corrientes.