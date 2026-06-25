Santo Tomé y São Borja analizarán inversiones en el puente internacional y la vuelta del transporte de pasajeros

La Cámara Binacional Legislativa Santo Tomé-São Borja volverá a reunirse el próximo 7 de julio en el Palacio Legislativo de la ciudad brasileña de São Borja para abordar temas estratégicos vinculados a la integración fronteriza, la infraestructura y el transporte entre ambas localidades.

El concejal santotomeño Santiago Saucedo confirmó que uno de los principales puntos de la agenda será la presentación del plan de obras e inversiones de la empresa CS Rodovias, actual concesionaria del Puente de la Integración.

"Queremos conocer en profundidad cuál es el plan de trabajo que tiene la empresa para los próximos años y cuáles son las oportunidades que esto puede generar para los vecinos de Santo Tomé y São Borja", explicó.

La firma asumió la concesión del paso internacional hace menos de un año y tendrá a su cargo la administración durante los próximos 25 años.

Expectativas por los free shops

Otro de los temas que genera interés entre los representantes de ambas ciudades es la reciente habilitación del Gobierno nacional para la instalación de free shops en pasos fronterizos terrestres.

Según explicó Saucedo, la medida abre nuevas posibilidades para localidades como Santo Tomé y São Borja, por lo que buscarán conocer de qué manera la empresa concesionaria podría acompañar o facilitar futuras inversiones vinculadas al comercio fronterizo.

"Queremos saber qué proyectos tienen previstos y cómo podemos articular para que estas oportunidades se traduzcan en beneficios para la región", señaló.

Buscan reactivar el transporte internacional

La recuperación del servicio de transporte público entre Santo Tomé y São Borja también ocupará un lugar destacado en la reunión binacional.

El servicio dejó de funcionar tras cambios en las condiciones de concesión del puente y el cobro de peajes, situación que, según explicó Saucedo, volvió económicamente inviable la prestación para la empresa encargada.

"Estamos trabajando para conseguir una excepción en el pago del peaje y así permitir que el colectivo vuelva a circular", afirmó.

Actualmente, quienes necesitan cruzar la frontera deben hacerlo mediante remises o vehículos compartidos, una alternativa que afecta especialmente a estudiantes, trabajadores y comerciantes que realizaban el trayecto de manera habitual.

De acuerdo con los datos relevados por los concejales, alrededor de 600 personas utilizaban mensualmente el servicio de transporte internacional.

"Era una herramienta fundamental para estudiantes universitarios, trabajadores y vecinos que desarrollan actividades cotidianas entre ambas ciudades", remarcó.

Integración regional

La Cámara Binacional Legislativa funciona desde 1997 y está integrada por cuatro concejales de Santo Tomé y cuatro vereadores de São Borja. El organismo surgió junto al proyecto del Puente de la Integración y mantiene reuniones periódicas para abordar problemáticas comunes y fortalecer los vínculos institucionales entre ambas comunidades.

En paralelo a estos encuentros, autoridades de Santo Tomé y São Borja avanzan en nuevas iniciativas conjuntas, entre ellas acuerdos educativos que permitan ampliar oportunidades académicas para estudiantes de ambos lados de la frontera.

La sesión del 7 de julio buscará consolidar esa agenda común, con especial atención en infraestructura, movilidad y desarrollo económico regional.