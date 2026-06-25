Caso Adorni: Diógenes González reclamó acelerar las investigaciones judiciales

El diputado nacional Diógenes González defendió la posición adoptada por el bloque de la Unión Cívica Radical frente a la situación que involucra al vocero presidencial Manuel Adorni y aseguró que el radicalismo no busca obstaculizar las investigaciones, sino garantizar que avancen por las vías institucionales correspondientes.

En diálogo con Hoja de Ruta, el legislador correntino rechazó las acusaciones de sectores de la oposición que señalaron una supuesta protección política al funcionario nacional.

"No hay ningún pacto de impunidad. Lo que hubo fue un intento de convertir el tema en un show mediático. Los pedidos de informes y la interpelación van a tener nuestro acompañamiento en comisión", afirmó.

González sostuvo que la posición de la UCR ya fue expresada públicamente a través de un documento firmado por diputados y senadores nacionales del partido, en el que se planteó la incompatibilidad de que un funcionario continúe en funciones mientras enfrenta cuestionamientos de esta naturaleza.

Reclamo por una Justicia más rápida

El legislador consideró que el problema de fondo pasa por la lentitud de los procesos judiciales vinculados a causas de corrupción y defendió la necesidad de implementar plenamente el sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires.

"Los juicios de corrupción no pueden durar años. Necesitamos una Justicia más rápida y eficiente", sostuvo.

En ese sentido, recordó que junto a otros diputados presentó una iniciativa para acelerar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en Comodoro Py, donde tramitan gran parte de las causas vinculadas a funcionarios nacionales.

Según explicó, el sistema acusatorio establece plazos concretos para las actuaciones judiciales y limita la posibilidad de que los expedientes permanezcan largos períodos sin resolución.

"Con un sistema más expeditivo, la situación de cualquier funcionario investigado podría resolverse mucho más rápido, ya sea con una absolución o con un procesamiento", indicó.

Debate institucional

Finalmente, González insistió en que el fortalecimiento de la independencia judicial resulta clave para recuperar la confianza ciudadana.

"Lo importante es que las investigaciones avancen y que la Justicia tenga la capacidad de resolver con rapidez. Eso es lo que fortalece las instituciones", concluyó.

El diputado destacó además la necesidad de evitar que los debates sobre transparencia y corrupción queden reducidos a disputas partidarias y consideró que las herramientas institucionales existentes deben funcionar con independencia de los gobiernos de turno.