Garaví declaró la emergencia económica y analiza denunciar irregularidades de la gestión anterior

El intendente de Garaví, Jerobán Márquez, confirmó que el municipio atraviesa una situación de emergencia económica y financiera producto de una deuda que superaría los 350 millones de pesos y anticipó que pondrá en conocimiento de la Justicia las presuntas irregularidades detectadas durante una auditoría de la administración anterior.

En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal explicó que la situación se agravó durante las últimas semanas debido a embargos sobre las cuentas municipales, lo que terminó afectando el funcionamiento cotidiano del municipio.

"Cuando entró el tema de los embargos ya no pudimos sostener más la situación. Ahí decidimos declarar la emergencia para resguardar los recursos del municipio", sostuvo.

Según detalló, el análisis realizado por el equipo técnico de la comuna permitió detectar una deuda superior a los 350 millones de pesos acumulada antes de su llegada al Ejecutivo local.

Posibles denuncias judiciales

Márquez aseguró que desde el inicio de su gestión fueron relevando distintas irregularidades administrativas y que la documentación ya fue presentada ante los organismos correspondientes.

"Cada irregularidad que fuimos detectando la pusimos en conocimiento de los organismos competentes. Tenemos la documentación necesaria para acudir a la Justicia", afirmó.

Consultado sobre si avanzará con denuncias contra la gestión anterior, respondió que su responsabilidad es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

"Cuando se trata de fondos públicos hay que dar explicaciones. Vamos a poner toda la información a disposición para que la Justicia investigue lo que considere necesario", remarcó.

Salarios y servicios comprometidos

El intendente reconoció que la crisis financiera impactó directamente sobre las obligaciones corrientes del municipio.

"No solamente estaban comprometidos los servicios esenciales, también estaba en riesgo el pago de los salarios de los trabajadores municipales", explicó.

Entre las áreas afectadas mencionó la recolección de residuos, el mantenimiento urbano y otras prestaciones básicas que dependen de recursos permanentes para su funcionamiento.

Márquez destacó que el Gobierno provincial acompaña al municipio en este contexto y colabora para afrontar las dificultades financieras.