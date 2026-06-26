Schiavoni negó que el PRO encubra a Adorni y respaldó la construcción de una "tercera alternativa"

El expresidente del PRO nacional e interventor del partido en Corrientes, Humberto Schiavoni, rechazó las acusaciones de encubrimiento al vocero presidencial Manuel Adorni y aseguró que el espacio fue el primero en impulsar su interpelación en el Congreso. Además, respaldó la propuesta del ex-gobernador Gustavo Valdés de avanzar en la construcción de una alternativa política de centro para las elecciones nacionales de 2027.

En diálogo con Hoja de Ruta, Schiavoni sostuvo que la ausencia del PRO en la última sesión de la Cámara de Diputados respondió a una cuestión reglamentaria y no a una decisión de proteger al funcionario nacional.

"El PRO no está encubriendo a Adorni, sino todo lo contrario. Nuestro bloque de senadores fue el primero que pidió su interpelación", afirmó.

El dirigente explicó que la convocatoria en Diputados había perdido sentido porque la comisión encargada de tratar el tema ya había sido convocada previamente.

"Fue un tecnicismo reglamentario que tuvo una lectura política equivocada", sostuvo.

Críticas al Gobierno por sostener a Adorni

Consultado sobre la decisión del presidente Javier Milei de mantener a Adorni en el cargo, Schiavoni reconoció que no encuentra una explicación política convincente.

"Desde el punto de vista de la lógica política no tiene ningún sentido sostener a un funcionario que hoy es absolutamente tóxico para el Gobierno", expresó.

En ese sentido, consideró que la administración nacional "ha demostrado una importante capacidad de autoinfligirse daños" y cuestionó el argumento oficial de esperar una condena judicial firme para tomar una decisión.

"La Justicia puede tardar diez años en llegar a una sentencia definitiva. Esa explicación suena más a una excusa que a una solución", señaló.

El futuro del PRO

En otro tramo de la entrevista, Schiavoni se refirió al proceso de normalización institucional del PRO en Corrientes, luego de la intervención partidaria.

Indicó que ya fueron convocadas las elecciones internas, en las que competirán dos listas para renovar las autoridades provinciales.

"Estamos recuperando la vida democrática del partido. Hubo una gran participación y esperamos una campaña limpia", afirmó.

Una tercera alternativa

El dirigente también se mostró de acuerdo con la propuesta del gobernador Gustavo Valdés de comenzar a construir un espacio político alternativo a La Libertad Avanza y al kirchnerismo de cara a las próximas elecciones nacionales. "Coincido cien por ciento con Gustavo Valdés. La Argentina necesita una tercera alternativa", sostuvo.

Para graficar su postura, apeló a una frase atribuida al general José de San Martín. "Puede ser que sea imposible, pero es imprescindible", expresó.

Según Schiavoni, el PRO atraviesa actualmente una etapa de reorganización interna luego de la fuerte interna presidencial entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, proceso que considera necesario superar antes de avanzar en nuevas alianzas políticas.

"No es el momento de definir una construcción electoral, pero sí de fortalecer al partido y volver a generar propuestas para la Argentina", concluyó.