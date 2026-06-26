"El fútbol nos une y pocas cosas lo logran": qué pasa en nuestra mente cuando juega Argentina

La psicóloga infantil y juvenil Cami González Nazer analizó en Hoja de Ruta el fenómeno emocional que genera la Selección Argentina durante el Mundial y explicó por qué millones de personas viven cada partido como si fuera propio. Según sostuvo, la pasión futbolera responde a una necesidad humana profunda de pertenecer y compartir emociones.

"La definición de pasión es justamente esa: es irracional. No nos da un beneficio económico ni práctico, pero ahí está justamente su riqueza", explicó la especialista.

Para González Nazer, el vínculo de los argentinos con el fútbol forma parte de la identidad nacional. "Somos una sociedad muy pasional. Lo vivimos con la política, con el deporte y con muchas otras cosas, pero el fútbol ocupa un lugar especial porque nos atraviesa desde chicos y porque tuvimos referentes extraordinarios como Maradona y Messi que fueron consolidando esa identificación colectiva".