Intendente de Chavarría: "Solo podemos pagar sueldos y gastos de funcionamiento"

En el marco de las fiestas patronales de San Pedro, el intendente de Chavarría, Roberto Dieringer, describió la delicada situación financiera que atraviesan los municipios correntinos y aseguró que la fuerte caída de los recursos limita casi por completo la capacidad de gestión.

En diálogo con Hoja de Ruta, el jefe comunal señaló que el municipio registra una reducción cercana al 40% en los fondos que recibe por coparticipación, situación que, según explicó, obliga a concentrar los recursos únicamente en el funcionamiento básico del Estado.

"Eso solamente permite que la mayoría de los municipios paguemos los sueldos y los gastos de operatividad, y nada más. Con una caída tan importante en la coparticipación es imposible hacer alguna planificación o proyectar obras", afirmó.

Dieringer explicó que Chavarría depende en un 95% de la coparticipación provincial y nacional, ya que la recaudación propia es reducida y se concentra principalmente en los primeros meses del año, cuando los contribuyentes realizan el pago anual de impuestos.

En ese contexto, sostuvo que el mayor impacto se observa en la creciente demanda de asistencia social. "La gente ya no tiene para pagar el pasaje, el remis o comprar medicamentos. Ahí es donde el Estado debe estar presente", expresó.

Como respuesta a esa situación, destacó la realización de un operativo integral de salud con más de 30 profesionales de distintas especialidades, que permitió atender a vecinos sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

Reclamo por el estado de las rutas nacionales

Durante la entrevista, el intendente también manifestó su preocupación por el deterioro de la Ruta Nacional 123, una de las principales vías de conexión de la zona.

"Venimos hablando con varios intendentes porque el deterioro es cada vez peor. Esperamos que el Gobierno nacional dé una respuesta", sostuvo, y agregó que otras rutas nacionales, como la 14, presentan problemas similares.