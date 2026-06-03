Mercedes se quedó sin colectivos y buscan una solución mediante una nueva licitación

La ciudad de Mercedes atraviesa una situación inédita tras la suspensión total del servicio de transporte urbano de pasajeros. Desde esta semana, los vecinos dejaron de contar con las dos líneas de colectivos que conectaban distintos barrios con el centro de la ciudad, afectando especialmente a estudiantes, trabajadores y adultos mayores.

En diálogo con Hoja de Ruta, el concejal oficialista Roberto Maderna confirmó que el Concejo Deliberante impulsó un proyecto para acelerar el llamado a licitación de una nueva empresa que pueda hacerse cargo del servicio.

“La ciudad de Mercedes ya no tiene transporte urbano y eso representa un problema muy serio para miles de vecinos que necesitan trasladarse todos los días”, señaló.

Según explicó, la empresa prestataria venía atravesando dificultades económicas desde la eliminación de subsidios nacionales y provinciales. Durante los últimos meses, el Municipio sostuvo parte de los costos operativos, pero las negociaciones para aumentar la asistencia financiera no prosperaron y finalmente la firma decidió retirarse.

Maderna indicó que los colectivos realizaban recorridos clave entre los barrios más alejados y el centro de la ciudad, donde se concentran escuelas, bancos, oficinas públicas y comercios.

“Hay personas que ahora tienen que caminar muchas cuadras para llegar a sus lugares de trabajo o estudio. Es una dificultad importante para la vida cotidiana de la ciudad”, afirmó.

Ante este escenario, el Concejo Deliberante aprobó una iniciativa para reducir los plazos administrativos y acelerar el proceso de licitación. De esta manera, el Ejecutivo municipal contará con 60 días para avanzar en la convocatoria de una nueva empresa interesada en prestar el servicio.

Además, el edil señaló que actualmente se buscan alternativas para paliar la situación, entre ellas el fortalecimiento del servicio de remises, que comenzó a absorber parte de la demanda de pasajeros.

La empresa que dejó de operar contaba con 14 trabajadores y también realizaba servicios contratados para distintos sectores productivos de la zona.

“Esperamos que aparezca una empresa interesada y que el servicio pueda restablecerse lo antes posible. Es una necesidad para toda la comunidad”, concluyó Maderna.