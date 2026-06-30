Paraguay sigue de fiesta después de eliminar a Alemania: "Nunca vi algo así"

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial desató una celebración sin precedentes en todo el país. Tras eliminar por penales a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, miles de personas coparon las calles y el presidente paraguayo decretó feriado nacional para extender los festejos.

Así lo describió el periodista y conductor paraguayo Arturo Villasanti, quien aseguró que la magnitud de la celebración no tiene comparación con ningún otro logro deportivo reciente. "Esto nunca ocurrió en Paraguay", afirmó durante una entrevista con Hoja de Ruta, donde relató que las principales ciudades permanecieron colmadas de hinchas durante toda la madrugada y que la circulación fue prácticamente imposible por la cantidad de gente.

Villasanti explicó que el tradicional punto de encuentro de los festejos es el Panteón de los Héroes, en Asunción, aunque en esta ocasión la celebración se extendió por todo el país. Incluso, contó que cuando salió rumbo al canal donde trabaja, a las siete de la mañana, la gente seguía celebrando en las calles.

La decisión del presidente de declarar feriado nacional terminó de coronar una jornada histórica. Según explicó el comunicador, la legislación paraguaya permite al Poder Ejecutivo disponer de hasta tres feriados extraordinarios al año y uno de ellos fue utilizado para celebrar la clasificación. "Todavía nos quedan dos", bromeó.