"La reactivación de la Autovía 12 es un alivio, pero el deterioro de las rutas golpea al transporte"

Después de más de una década de demoras y paralizaciones, la obra de la autovía sobre la Ruta Nacional 12 volvió a tomar impulso en Corrientes. José Ojeda, empresario del transporte y titular de Raosa SRL, destacó en Hoja de Ruta que desde hace unos 15 días los trabajos se reactivaron y ya se observan máquinas operando tanto en el sector sur como en el norte de la traza. "Es un alivio tremendo", afirmó, aunque remarcó que el sector todavía convive con las complicaciones propias de una obra inconclusa.

El empresario señaló que la obra, anunciada originalmente en 2013, impactó durante años en la actividad logística y sostuvo que, pese a las dificultades, los frentistas optaron por colaborar con la empresa constructora para facilitar el avance. "Lo importante es que se termine de una vez por todas", expresó.

Ojeda explicó que el deterioro de las rutas incrementa considerablemente los costos operativos del transporte. Según indicó, el mal estado del pavimento provoca un desgaste permanente en camiones y tractores, obligando a realizar cambios frecuentes de bujes, tensores y otros componentes de la suspensión. A esto se suma el gasto en combustible y tiempos de espera generados por demoras en la circulación.

En ese sentido, cuestionó que el sector continúe afrontando una elevada carga impositiva sin ver reflejadas esas contribuciones en el mantenimiento vial. Recordó que el transporte aporta, a través del impuesto a los combustibles y el pago de peajes, recursos que deberían destinarse a las rutas, aunque aseguró que "eso no se ve".

También se refirió al corredor Belgrano y al tránsito entre Corrientes y Chaco, donde consideró necesario unificar controles y mejorar la circulación de los vehículos de carga. Si bien reconoció avances en la sincronización de los semáforos, sostuvo que aún existen controles que ralentizan innecesariamente el paso de los camiones.

Respecto de la situación económica del sector, Ojeda afirmó que la actividad comenzó a mostrar una recuperación gradual luego de la fuerte caída registrada durante los últimos dos años. Sin embargo, advirtió que las empresas siguen enfrentando aumentos de costos, presión impositiva y pedidos de reducción de tarifas por parte de los clientes, lo que mantiene un escenario complejo para el transporte de cargas.