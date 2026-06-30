"Ahora tenemos una lucecita de esperanza": el alivio de Sauce por las obras en la Ruta 126

La reactivación de las obras sobre la Ruta Provincial 126 renovó las expectativas de los vecinos y productores de Sauce, que desde hace años reclaman mejoras en uno de los principales corredores productivos del sur correntino. Así lo expresó el presidente de la Sociedad Rural de Sauce, Walter Robaina, quien destacó que los trabajos ya comenzaron sobre el tramo más deteriorado del camino y consideró que la obra representa "una lucecita de esperanza" para la localidad.

En diálogo con Hoja de Ruta, Robaina recordó que el tramo afectado comprende unos 10 kilómetros de los 84 que separan Sauce de Curuzú Cuatiá, ciudad con la que mantienen una intensa vinculación por cuestiones sanitarias, judiciales, comerciales y productivas. Según explicó, las tareas, ejecutadas por Vialidad Provincial, ya avanzan con las etapas de nivelación y compactación, mientras resta la colocación de la carpeta de rodamiento.

El dirigente rural señaló que el deterioro de ese sector generó durante años accidentes, roturas de vehículos y complicaciones para quienes utilizan diariamente la ruta, desde productores hasta remiseros y vecinos. Además, destacó que también se realizaron trabajos de limpieza de banquinas, una intervención que consideró clave para reducir el riesgo de siniestros provocados por animales silvestres que suelen cruzar la calzada.

Robaina explicó que la Ruta 126 es estratégica para la economía regional, ya que concentra la salida hacia el norte de gran parte de la producción ganadera del departamento. Debido a las restricciones sanitarias vinculadas a la garrapata, gran parte del ganado correntino se comercializa hacia provincias del norte del país, por lo que este corredor resulta fundamental para el transporte de hacienda bovina, ovina y equina.

No obstante, advirtió que la situación vial sigue siendo preocupante en otros caminos de la zona. Mencionó especialmente el estado de la Ruta Provincial 23, tanto en su tramo hacia Pueblo Libertador como en dirección a Perugorría, donde aseguró que los trabajos de mantenimiento son insuficientes y se limitan a repasos superficiales que no resuelven los problemas estructurales del camino.

El presidente de la Sociedad Rural también manifestó la preocupación del sector por un posible regreso del fenómeno de El Niño y las inundaciones que podrían afectar las zonas bajas del departamento. En ese sentido, adelantó que la entidad comenzará una serie de reuniones con productores para coordinar medidas preventivas y analizar la información técnica que brindarán especialistas del INTA.

Finalmente, Robaina valoró la predisposición del Gobierno provincial para retomar las obras, aunque remarcó que el desarrollo del departamento dependerá de la continuidad de las inversiones. "Tenemos fe en que esto puede cambiar, pero sin presupuesto no hay posibilidad de resolver los problemas", concluyó.