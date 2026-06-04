Noelia Bazzi: “En un contexto económico difícil, seguimos priorizando salud y educación"

La intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, aseguró que la gestión municipal atraviesa un escenario económico complejo sin resignar inversiones en áreas consideradas estratégicas para la comunidad. En ese marco, destacó que la salud, la educación y los servicios públicos continúan siendo las principales prioridades de la administración local.

“Bella Vista no escapa a la situación que atraviesan todos los municipios en un contexto económico adverso. Por eso desde el año pasado nos propusimos establecer prioridades muy claras para la gestión”, afirmó en diálogo con Hoja de Ruta.

La jefa comunal explicó que, frente a las restricciones presupuestarias, el municipio decidió sostener los recursos destinados a servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados a la atención de los vecinos.

“Queremos que la ciudad mantenga el orden, la limpieza y la calidad de los servicios que siempre la caracterizaron. Son aspectos fundamentales para quienes viven acá y también para una ciudad que apuesta al turismo”, señaló.

Educación como inversión estratégica

Entre las áreas que el municipio decidió preservar se encuentra la educación superior. Bazzi destacó el crecimiento de la oferta terciaria y universitaria de Bella Vista y aseguró que se trata de una inversión importante para las arcas municipales.

Actualmente, la ciudad cuenta con una extensión áulica de la Universidad Nacional del Nordeste que ofrece carreras como Kinesiología, Obstetricia, Administración y Martillero Público, además de la oferta de institutos terciarios públicos y privados.

“Queremos que los jóvenes puedan estudiar, quedarse en Bella Vista y desarrollarse profesionalmente acá. Por eso seguimos invirtiendo en educación a pesar de las dificultades económicas”, sostuvo.

Según explicó, cada carrera incorporada surge de relevamientos realizados para detectar las necesidades de la región y acompañar el crecimiento productivo de la ciudad.

Salud y atención permanente

La salud es otro de los sectores que el municipio considera prioritario.

Detalló que Bella Vista cuenta con 11 salas de atención primaria, un Centro Integrador Comunitario y un sistema municipal de emergencias que funciona las 24 horas con dos ambulancias.

“Son servicios que demandan una inversión importante, pero entendemos que son fundamentales para la comunidad y no queremos reducir su alcance”, afirmó.

Obras para sostener el crecimiento

Pese al contexto económico, la intendenta destacó que continúan avanzando proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo local.

Entre ellos mencionó la primera etapa de la colectora de la ciudad, las mejoras sobre la Ruta Provincial 27 y la futura conexión con Santa Fe, una iniciativa que considera clave para potenciar la producción, el comercio y el turismo regional.

Además, confirmó que el municipio continuará con recursos propios la ampliación de la costanera hacia el norte de la ciudad.

“Hay obras que ejecutará la Provincia y otras que encararemos nosotros porque entendemos que son necesarias para el crecimiento de Bella Vista”, señaló.