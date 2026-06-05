"Corrientes se posiciona como una de las provincias que más trabaja en conservación"

En el marco del Día Mundial del Ambiente, el divulgador ambiental Luis Martínez destacó los avances que logró Corrientes en materia de conservación de la biodiversidad, aunque advirtió que todavía persisten desafíos vinculados a la educación ambiental, la protección de la fauna nativa y el cambio de hábitos en la sociedad.

En diálogo con Hoja de Ruta, Martínez sostuvo que la provincia se convirtió en una referencia para otras jurisdicciones por las políticas impulsadas en los últimos años en torno al cuidado de los ecosistemas y la recuperación de especies.

“Corrientes se posiciona como una de las provincias que viene trabajando muy fuertemente en conservación. Incluso somos una de las provincias que otras consultan para desarrollar trabajos de conservación”, afirmó.

El ambientalista remarcó que el principal desafío sigue siendo fortalecer la conciencia ambiental en la población. En ese sentido, consideró fundamental el trabajo que realizan las escuelas, universidades, organismos públicos y organizaciones sociales para acercar el conocimiento científico a la comunidad.

“No podemos cuidar aquello que no conocemos. Por eso es tan importante divulgar y acercar la información a la gente”, señaló.

Martínez destacó además el creciente interés de las instituciones educativas por abordar temáticas ambientales. Según explicó, cada vez son más las escuelas que impulsan proyectos vinculados a la biodiversidad local y convocan a especialistas para profundizar esos contenidos.

El desafío de las especies invasoras

Durante la entrevista también se refirió al impacto que generan especies exóticas invasoras como el ciervo axis y el jabalí, cuya expansión preocupa a especialistas y organismos de conservación.

“El ciervo axis y el jabalí desplazan fauna nativa, dañan la vegetación y alteran el equilibrio ecológico. Tenemos un problema importante que requiere diálogo y decisiones responsables”, sostuvo.

Martínez consideró necesario debatir estrategias de manejo que permitan reducir el impacto de estas especies sin perder de vista la protección de la biodiversidad local.

El regreso del yaguareté

Uno de los ejemplos más emblemáticos del trabajo de conservación en Corrientes es la recuperación del yaguareté en los Esteros del Iberá. El ambientalista recordó que actualmente existen alrededor de 50 ejemplares en libertad, un escenario que años atrás parecía imposible.

“Hoy tenemos la responsabilidad de proteger a esos animales y garantizar que puedan seguir viviendo en libertad”, expresó.

Además, recordó que el 6 de junio se celebra el Día del Yaguareté Correntino, fecha que conmemora el nacimiento de Aramí y Mbareté, los primeros ejemplares nacidos en libertad dentro del proyecto de reintroducción de la especie.

Educación y compromiso ciudadano

Finalmente, Martínez insistió en que la conservación no depende únicamente de las políticas públicas, sino también de las acciones cotidianas de cada ciudadano.

“Todo lo que hacemos tiene un impacto en la naturaleza. Desde tirar basura en la vía pública hasta elegir qué árboles plantamos en nuestros hogares”, explicó.

En ese sentido, recomendó priorizar especies nativas en jardines y espacios verdes, ya que contribuyen a la alimentación y refugio de aves y otros animales silvestres.

“Tenemos que entender que proteger el ambiente también empieza por nuestras decisiones diarias”, concluyó.