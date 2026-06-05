La infertilidad afecta a 1 de cada 6 parejas y advierten por la importancia de consultar a tiempo

En el marco del Mes Mundial de la Fertilidad, la médica especialista en medicina reproductiva Cintia Grimaldi, médica cirujana, especialista en Fertilidad y certificada por la Asociación Argentina Reproductiva. advirtió que los trastornos de fertilidad son mucho más frecuentes de lo que suele creerse y remarcó la necesidad de derribar mitos, promover la consulta temprana y ampliar el acceso a la información en Corrientes.

En diálogo con Hoja de Ruta, la profesional señaló que alrededor del 15% de las personas en edad fértil atravesarán dificultades para lograr un embarazo.

“Una de cada seis parejas tiene o va a sufrir un trastorno de fertilidad”, explicó.

Grimaldi destacó además que todavía persiste la idea de que la infertilidad es un problema exclusivamente femenino, cuando las estadísticas muestran una realidad mucho más compleja.

“Tenemos un 30% de causas femeninas, un 30% masculinas, un 30% mixtas y un 10% de esterilidad sin causa aparente”, detalló.

La edad, un factor clave

La especialista remarcó que uno de los principales cambios sociales de las últimas décadas es la postergación de la maternidad y la paternidad debido a proyectos personales, laborales y económicos.

“A mayor edad, menor fertilidad y mayores riesgos genéticos”, sostuvo.

Según explicó, las parejas mayores de 35 años que llevan seis meses buscando un embarazo sin éxito deberían iniciar una evaluación especializada.

En ese sentido, consideró que muchas veces la planificación familiar no contempla los límites biológicos.

“Queremos terminar los estudios, desarrollarnos profesionalmente, viajar, tener la casa y el auto. Cuando logramos todo eso, muchas veces ya no tenemos la edad ideal para buscar un embarazo”, señaló.

Fertilidad en Corrientes

Consultada sobre la situación local, Grimaldi aseguró que en Corrientes existen profesionales capacitados para realizar diagnósticos y tratamientos de baja y mediana complejidad, aunque aclaró que los procedimientos de fertilización in vitro todavía deben realizarse fuera de la provincia.

“En Corrientes no hay laboratorio ni centro de fertilización in vitro. Lo que hacemos es acompañar todo el proceso desde acá y derivar únicamente para la etapa final”, explicó.

La especialista también señaló que actualmente no existen estadísticas provinciales específicas sobre infertilidad, ya que los registros son recopilados a nivel nacional por la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER).

Preservación de óvulos: una herramienta preventiva

Durante la entrevista, Grimaldi destacó la importancia de la preservación de óvulos como estrategia para quienes desean postergar la maternidad.

“Es la herramienta a la que tenemos que apuntar. Permite conservar óvulos jóvenes y sanos para utilizarlos más adelante si fuera necesario”, indicó.

La médica explicó que el procedimiento cuenta con altos niveles de seguridad y permite disminuir el impacto que tiene el paso del tiempo sobre la fertilidad femenina.

Un desafío médico y emocional

Finalmente, Grimaldi remarcó que la infertilidad no debe entenderse únicamente como una cuestión médica, sino también emocional.

“No es solamente una problemática científica. Hay una carga emocional muy fuerte detrás de cada pareja que atraviesa estos procesos”, afirmó.

Y concluyó: “Muchas personas se preguntan por qué los demás pueden tener hijos y ellos no. Esa es una mochila muy difícil de llevar y por eso es importante hablar del tema, informarse y consultar a tiempo”.