“La sustentabilidad no es filantropía, hacer las cosas bien genera beneficios económicos"

El ingeniero químico y máster en Gestión Ambiental Facundo Rinas analizó en Perfil Productivo los desafíos que enfrenta Corrientes para impulsar el desarrollo productivo sin descuidar el ambiente. Destacó la necesidad de incorporar criterios de sustentabilidad en empresas, gobiernos y ciudadanía para garantizar un crecimiento duradero.

La llegada de nuevas inversiones y proyectos productivos a Corrientes vuelve a poner sobre la mesa un debate cada vez más relevante: cómo compatibilizar el crecimiento económico con el cuidado del ambiente.

Para Facundo Rinas, ingeniero químico con experiencia profesional en Francia y formación especializada en gestión ambiental, la discusión ya no puede plantearse como una elección entre producción o conservación.

“Necesitamos generar trabajo de calidad y aumentar la producción, pero de manera responsable. Hoy ya no podemos pensar en producir a cualquier costo”, afirmó durante su participación en Perfil Productivo.

Un nuevo paradigma empresarial

Rinas explicó que las tendencias internacionales avanzan hacia modelos de gestión donde el éxito de una empresa no se mide únicamente por sus resultados económicos, sino también por su impacto ambiental y social.

En ese sentido, destacó los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), utilizados por organizaciones de todo el mundo para evaluar el desempeño integral de las empresas.

“Una empresa sustentable no solo beneficia a sus accionistas. También debe generar un impacto positivo en la sociedad y minimizar los efectos negativos de su actividad sobre el ambiente”, señaló.

Según explicó, aspectos como el tratamiento adecuado de efluentes, la gestión de residuos, la relación con las comunidades y las condiciones laborales forman parte de las variables que hoy son observadas y valoradas por inversores, consumidores y trabajadores.

La sustentabilidad también genera rentabilidad

Uno de los conceptos que buscó derribar durante la entrevista es la idea de que la sustentabilidad representa únicamente un costo adicional para las empresas.

“La sustentabilidad no es filantropía. Hacer las cosas bien genera beneficios económicos y permite que las actividades sean sostenibles en el tiempo”, sostuvo.

Entre las ventajas mencionó la mejora de la reputación corporativa, la atracción de talento, la reducción de riesgos operativos y la posibilidad de acceder a nuevos mercados cada vez más exigentes en materia ambiental.

Asimismo, remarcó la importancia de adoptar iniciativas vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas, que proponen metas relacionadas con el acceso al agua, la reducción de desigualdades, la educación y la protección ambiental.

Oportunidades para Corrientes

Consultado sobre la realidad provincial, Rinas consideró que existen amplias oportunidades para fortalecer la articulación entre empresas, universidades y organismos públicos.

Destacó el potencial de los programas de responsabilidad social empresaria, las pasantías para estudiantes, los convenios de investigación y los proyectos comunitarios vinculados a educación, salud y ambiente.

“Las empresas no son entidades aisladas. Forman parte de la sociedad y tienen un entorno con el que interactúan permanentemente”, explicó.

También señaló que una buena gestión interna, con capacitación permanente, condiciones laborales adecuadas y beneficios para los trabajadores, constituye una ventaja competitiva cada vez más valorada.

El rol del Estado y la legislación

Rinas recordó que Argentina cuenta con un marco normativo ambiental amplio, tanto a nivel nacional como provincial. Sin embargo, advirtió que muchas veces las dificultades aparecen en la implementación de esas normas.

“Las leyes existen, pero muchas veces faltan recursos, inversiones o condiciones para que puedan aplicarse plenamente”, indicó.

A su criterio, tanto el sector público como el privado deben asumir compromisos concretos para avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, especialmente en temas como tratamiento de residuos, efluentes, infraestructura ambiental y planificación urbana.

El cambio cultural pendiente

Más allá de las inversiones y las políticas públicas, el especialista sostuvo que la verdadera transformación depende de la construcción de una conciencia ambiental colectiva.

“La solución no va a venir únicamente desde la política. Somos nosotros quienes tenemos que formar parte del cambio”, afirmó.

En ese sentido, consideró fundamental fortalecer la educación ambiental desde edades tempranas y promover hábitos cotidianos vinculados con la reducción, separación y reciclado de residuos.

“Necesitamos un cambio cultural. Que nos preocupe cómo gestionamos nuestra basura, cómo consumimos y qué impacto generan nuestras acciones. Ese proceso lleva tiempo, pero es la única manera de construir una sociedad más sustentable”, concluyó.

Para Rinas, el futuro productivo de Corrientes dependerá cada vez más de la capacidad de integrar crecimiento económico, responsabilidad social y cuidado ambiental en una misma estrategia de desarrollo.