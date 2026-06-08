Con más de 150 embarcaciones, Itá Ibaté se prepara para la Fiesta del Pacú y la Boga

Itá Ibaté celebró un nuevo aniversario con una jornada de festejos que reunió a vecinos, autoridades provinciales y representantes de distintas instituciones de la localidad. En ese marco, el intendente Rolando Rivero destacó el respaldo del Estado Provincial y repasó los principales proyectos de infraestructura que se ejecutan en la comuna.

“Muy contentos después de haber festejado nuestro aniversario”, expresó el jefe comunal en diálogo con Hoja de Ruta, al tiempo que valoró la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés, el vicegobernador y funcionarios provinciales. “El pueblo se sintió muy respaldado y acompañado”, afirmó.

Según señaló, la participación de los vecinos crece año tras año y refleja el sentido de pertenencia de la comunidad. “Los itaibateños somos muy orgullosos de nuestra tierra, de nuestro río y de nuestra pesca”, sostuvo.

El puerto vuelve a escena

Uno de los anuncios que generó mayor expectativa durante los festejos fue la reactivación de las gestiones para concretar el puerto arrocero y cerealero de Itá Ibaté, una iniciativa que años atrás había quedado paralizada.

Para Rivero, se trata de un proyecto clave para el futuro de la localidad y de toda la región. “La gente tomó con mucha emoción este anuncio del reinicio de las gestiones y de los estudios previos para poder ratificar ese anhelo”, aseguró.

El intendente destacó además que la comunidad viene preparándose desde hace tiempo para una eventual concreción de la obra. “Tenemos perfiles de logística, de higiene y seguridad, no solo la infraestructura que se fue acomodando, sino también los recursos humanos para poder trabajar allí”, explicó.

De acuerdo con lo planteado, el puerto permitiría movilizar la producción de Itá Ibaté y de otras localidades del departamento General Paz y Berón de Astrada, fortaleciendo la cadena productiva vinculada al arroz.

La Fiesta de la Boga y el Pacú

En paralelo a los festejos por el aniversario, la localidad ya se prepara para uno de sus eventos más importantes: la Fiesta Provincial de la Boga y el Pacú, que se realizará el 19 y 20 de junio.

El certamen incluirá un torneo de pesca de costa y otro de embarcados además de actividades artísticas y propuestas para toda la familia.

Ribero destacó que la pesca deportiva continúa creciendo en la región y remarcó la importancia de la conservación de los recursos naturales. “Es una industria sin chimeneas. Sin peces tampoco va a haber turistas”, afirmó.

Según adelantó, la organización espera alrededor de 150 embarcaciones participantes y una importante presencia de pescadores provenientes de Misiones, Paraguay y Brasil, consolidando a Itá Ibaté como uno de los destinos de pesca deportiva más importantes del norte correntino.