Aseguran que no hay una decisión oficial de suspender el Carnaval de Libres 2026

La posible suspensión del Carnaval de Paso de los Libres generó preocupación durante los últimos días entre comparseros, trabajadores vinculados a la actividad y amantes de una de las fiestas populares más importantes de Corrientes. Sin embargo, desde la ciudad fronteriza aseguran que todavía no existe ninguna decisión oficial sobre la cancelación de la edición 2027 y que continúan las negociaciones para encontrar una alternativa que permita sostener el espectáculo.

Así lo expresó el periodista y conductor radial Ignacio Villanueva, quien sigue de cerca la actualidad carnavalera de la localidad. "No hay ninguna confirmación oficial de que haya suspensión del Carnaval 2027. Hoy son solamente tratativas", afirmó en diálogo con Hoja de Ruta. "Existe la voluntad de todas las partes para que salga adelante", sostuvo Villanueva.

Una fiesta atravesada por la crisis

El principal obstáculo es económico. El Carnaval de Paso de los Libres moviliza una estructura compleja que demanda importantes inversiones por parte de las comparsas y del Estado municipal.

De acuerdo con los datos aportados por Villanueva, durante la última edición el municipio destinó alrededor de 40 millones de pesos a cada una de las comparsas del Grupo Especial. Sin embargo, los costos totales de participación superaron ampliamente esa cifra.

"Las instituciones gastaron arriba de los 100 millones de pesos", señaló.

La diferencia debe ser cubierta por las propias agrupaciones mediante eventos, rifas, sponsoreos y distintas actividades de recaudación. Por eso, pese a los rumores sobre una eventual suspensión, las comparsas continúan trabajando y organizando actividades para sostener su funcionamiento.

Un modelo que busca reinventarse

El Carnaval de Paso de los Libres se encuentra municipalizado desde 2011. Desde entonces, la comuna asumió la organización general del espectáculo y gran parte de su financiamiento.

Sin embargo, la situación económica de los últimos años abrió el debate sobre la necesidad de incorporar nuevos actores al esquema de gestión.

"Después de la pandemia comenzó a agotarse esa forma de financiamiento", explicó Villanueva.

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de sumar participación privada, en un modelo similar al que se implementa en la ciudad de Corrientes. La discusión todavía está abierta y podría formar parte de una reforma más profunda de cara a las próximas ediciones.

El respaldo de la Provincia

Uno de los aspectos que alimenta las expectativas de continuidad es el interés manifestado por el Gobierno provincial en acompañar el proceso.

Villanueva recordó que durante la última edición el gobernador Juan Pablo Valdés expresó su compromiso con la fiesta y señaló que existen conversaciones para analizar algún tipo de intervención o asistencia.

Aunque todavía no trascendieron detalles concretos, el periodista consideró que la participación provincial podría ser una herramienta clave para garantizar la realización del carnaval.

El carnaval más antiguo del país

Más allá de las dificultades económicas, en Paso de los Libres destacan el valor cultural, histórico y turístico de la celebración.

Según recordó Villanueva, la ciudad cuenta con registros de corsos desde 1876, lo que convierte a la fiesta libreña en el carnaval más antiguo del país.

"Es una industria cultural, una industria sin chimeneas", definió.

Por ahora, el futuro del Carnaval 2027 sigue abierto. Las negociaciones continúan y, según coinciden los distintos actores involucrados, todavía existe margen para alcanzar un acuerdo que permita preservar una tradición profundamente arraigada en la identidad de la ciudad fronteriza.