Una escuela de Corrientes firmó un convenio con Agrarias para crear un vivero escolar

La Escuela N° 957 Juan Ramón Fernández, ubicada en el barrio Doctor Montaña de Corrientes, firmó un convenio de cooperación con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para desarrollar un proyecto ambiental que busca fomentar el cuidado de los árboles y la producción de especies nativas.

Se trata de una iniciativa inédita para una escuela primaria de educación común, que articula además el trabajo de organizaciones civiles, instituciones educativas y organismos públicos.

"Es un hecho histórico para nuestra escuela", destacó la directora Eva María Ruiz Díaz en diálogo con Hoja de Ruta.

El proyecto, denominado "Cuidemos el medio ambiente protegiendo nuestros árboles", tendrá una duración inicial de dos años y apunta a promover la educación ambiental a través de experiencias concretas de producción y forestación.

Del aula al vivero

La propuesta involucra a toda la comunidad educativa, aunque las actividades más específicas están orientadas a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado.

El objetivo principal es construir un vivero escolar dentro del establecimiento para que los alumnos puedan seguir todo el proceso de germinación, crecimiento y cuidado de las plantas.

"Queremos que tengan un lugar donde puedan observar sus procesos y resultados", explicó Ruiz Díaz.

La iniciativa surgió a partir del trabajo conjunto con la Asociación Civil Río Paraná, que desde hace años desarrolla proyectos educativos junto a la institución. A partir de esa propuesta inicial, la escuela comenzó a sumar aliados estratégicos, entre ellos la Facultad de Ciencias Agrarias, el Ministerio de Producción y una escuela secundaria con la que buscan garantizar la continuidad del proyecto.

Aprender con especialistas

Como parte de las actividades, estudiantes y docentes visitaron el Arboretum de la Facultad de Ciencias Agrarias, donde recibieron capacitaciones sobre especies nativas, técnicas de germinación y producción de árboles.

"La facultad nos abrió las puertas para que los chicos puedan aprender directamente de quienes tienen los conocimientos técnicos", señaló la directora.

La experiencia permitió que los alumnos conocieran especies que forman parte del paisaje cotidiano, pero cuya importancia muchas veces pasa desapercibida.

Un proyecto que creció

La idea inicial contemplaba la plantación de árboles dentro de la escuela y en espacios cercanos. Sin embargo, el contacto con distintas instituciones amplió las metas del proyecto.

Durante una visita a la Estación Experimental del Ministerio de Producción, los docentes conocieron la demanda existente de ejemplares para la forestación de plazas y espacios públicos en distintos municipios.

A partir de esa experiencia, la escuela se propuso alcanzar una producción de entre 300 y 500 árboles para el próximo año.

"Nuestro objetivo es poder donar árboles a municipios cercanos y que los alumnos puedan acompañar esas plantaciones", comentó Ruiz Díaz.

Las especies seleccionadas incluyen árboles nativos, ejemplares de sombra y frutales, siempre respetando las normativas vigentes para la forestación urbana.

Una experiencia que trasciende la escuela

Además del impacto ambiental, la iniciativa busca fortalecer valores vinculados al compromiso comunitario, la paciencia y el cuidado de los bienes comunes.

La directora reconoció que uno de los principales desafíos es trabajar la ansiedad de los estudiantes, que esperan ver resultados inmediatos.

"Ellos quieren plantar una semilla hoy y ver el árbol mañana. Pero ya están aprendiendo que cada proceso tiene sus tiempos", relató.

Mientras los primeros brotes comienzan a aparecer, la escuela proyecta que los alumnos que egresen de sexto grado continúen vinculados a la propuesta desde la secundaria, garantizando así la continuidad de un proyecto que busca sembrar mucho más que árboles.