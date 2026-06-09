Adolfo Larregain: "Hay una miopía muy grande de lo que está pasando en la sociedad"

En el marco de la Colecta Anual de Cáritas, el arzobispo de Corrientes, Adolfo Larregain, reflexionó sobre la situación social y económica que atraviesa el país y aseguró que existe una distancia entre algunos discursos públicos y la realidad cotidiana que viven miles de familias.

"Hay muchas cosas que están pasando que no se miran o no se quieren ver", afirmó durante una entrevista con Hoja de Ruta.

En ese sentido, cuestionó las lecturas que se limitan a los indicadores macroeconómicos y sostuvo que la realidad se percibe con claridad en la vida diaria de las personas.

"Se habla de una inflación, pero andá vos al supermercado a ver qué pasa, andá al surtidor a ver qué pasa y andá a la farmacia a ver qué pasa. Hay muchas realidades donde hay una miopía muy grande", expresó.

Una solidaridad que persiste

Para el arzobispo, esa realidad convive con otro fenómeno menos visible: una fuerte red de solidaridad que continúa activa en la sociedad argentina.

Al referirse a las multitudinarias manifestaciones populares ocurridas en los últimos días, Larregain consideró que son expresiones de un entramado social profundo que trasciende las divisiones políticas, religiosas o sectoriales.

"Hay un tramado social muy grande que tiene el pueblo argentino y que va por debajo. Es algo que no tenemos que perder de vista", sostuvo.

Según explicó, esa misma lógica se replica a menor escala en los barrios correntinos, donde vecinos organizan rifas, colectas o actividades solidarias para ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles.

"Ante una tragedia, un fallecimiento o una necesidad, siempre aparece alguien dispuesto a colaborar. Eso pasa todos los días", señaló.

El dolor que escucha la Iglesia

Consultado sobre lo que percibe en su contacto cotidiano con la comunidad, Larregain aseguró que el principal sentimiento que encuentra es el dolor. "Estoy escuchando mucho dolor", resumió.

El arzobispo mencionó especialmente las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias, con problemas para afrontar alquileres, cubrir necesidades básicas o llegar a fin de mes.

"La gente no llega ni siquiera al día 15 de cada mes. Hay muchas necesidades básicas insatisfechas, mucha gente sola y personas mayores abandonadas", describió.

Sin embargo, afirmó que junto a ese panorama también encuentra expresiones de esperanza vinculadas a la fe, la solidaridad y la devoción popular.

"Por otro lado también escucho la fe de la gente, la esperanza, la Virgen de Itatí y la solidaridad. Ahí se genera una tensión entre el dolor y la esperanza, y en el medio vamos caminando", reflexionó.

La colecta de Cáritas

Las declaraciones se dieron en el marco de la Colecta Anual de Cáritas, que este año celebra siete décadas de trabajo en Argentina bajo el lema "70 años alentando la esperanza".

Larregain recordó que lo recaudado permite sostener tanto la asistencia ante emergencias como numerosos proyectos comunitarios y productivos que funcionan en parroquias y organizaciones de toda la provincia.

Además destacó que, incluso en contextos económicos difíciles, la solidaridad sigue apareciendo.

"Los más humildes suelen ser los que tienen una sensibilidad más grande porque conocen la necesidad. La gente sigue siendo muy solidaria", concluyó.

La colecta se extiende durante todo el mes de junio y se puede colaborar en cualquier iglesia o parroquia de Corrientes. También se suman comercios e instituciones públicas y está disponible un alias para transferencias digitales: @caritasargentinasctes