El diputado provincial Emiliano Fernández explicó por qué acompañó la creación de la Agencia de Desarrollo de Corrientes y aseguró que la oposición debe respaldar aquellas iniciativas que contribuyan al crecimiento de la provincia.

"Una oposición responsable tiene que acompañar lo que sirve para Corrientes", afirmó en diálogo con Hoja de Ruta.

El legislador de ECO señaló que la nueva agencia no implica la creación de más burocracia estatal, ya que reemplazará al Instituto de Fomento Empresarial y contará con cargos ad honorem. Además, consideró que el gobernador debe ser quien conduzca las políticas vinculadas al desarrollo y la atracción de inversiones.

"Cuando se trata del verdadero desarrollo de Corrientes, no puede haber banderas ideológicas ni partidarias", sostuvo.