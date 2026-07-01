Sergio Uñac: "Voy camino a ser candidato a presidente"

El senador nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció sus intenciones de ser candidato a presidente en las próximas elecciones de 2027. Además, en diálogo con "O sea, digamos ", el dirigente del Partido Justicialista opinó sobre la actualidad del país y el gobierno de Javier Milei.

Uñac ya visitó Santiago del Estero, Catamarca y Misiones como parte de un recorrido por el interior del país. Su objetivo es reunirse con representantes de los sectores productivos para analizar la realidad económica y social.

Estrategia federal y candidatura

"Voy camino a ser candidato, pero tengo que reunir requisitos previos", confirmó el senador de la oposición. En esa línea, explicó que busca resolver las postulaciones del peronismo mediante internas abiertas:"Mis intenciones son competir dentro del Partido Justicialista, soy afiliado desde los 18 años".

Del mismo modo, y en relación a las aspiraciones del gobernador de Buenos Aires, Uñac aclaró: "Veo bien que Axel Kicillof quiera ampliar sus obligaciones".

Además, el senador consideró que "Javier Milei llegó a la presidencia por defectos de la política, que no supo interpretar a la sociedad". Por este motivo, el dirigente cree que los partidos tradicionales deben reconfigurar sus estructuras: "Si lo hacemos bien, la gente va a volver a confiar en nosotros".

Cuestionamientos a Nación

Durante la entrevista, el senador también criticó la gestión presidencial y el impacto de sus medidas sobre las economías regionales. Uñac aseguró que el actual equilibrio fiscal macroeconómico trasladó el desequilibrio hacia las familias argentinas y advirtió que "a Milei se le gana conociendo el país".

Es por ese motivo que el senador insistió en la necesidad de construir un diagnóstico sobre la situación de cada economía regional y del argentino promedio. "La voluntad de ser candidato resulta insuficiente sin una propuesta", afirmó.

Respecto a las promesas incumplidas, Uñac sostuvo que "la mayor traición de Milei a sus votantes fue prometer que este no sería un gobierno de casta".

Fue así que el legislador aprovechó para apuntar contra el entorno presidencial y su vínculo con el ahora ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por enriquecimiento ilícito. También recordó que el mandatario consideraba a Patricia Bullrich como "lo peor de la casta" y hoy se respalda en ella.

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