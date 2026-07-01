Larroza: "Vamos a consolidar todo lo que vinimos haciendo"

El rector Omar Larroza asumió este martes un nuevo período consecutivo al frente de la Universidad Nacional del Nordeste en un colmado Aula Magna del Campus de Resistencia.

Durante una cobertura especial del equipo del streaming "Hoja de Ruta" de El Litoral, la máxima autoridad universitaria anticipó las prioridades de sus próximos cuatro años, las cuales estarán enfocadas en la modernización digital mediante el uso de inteligencia artificial, la flexibilización curricular y la consolidación de alianzas estratégicas con los gobernadores locales en medio de la crisis presupuestaria.

Modernización curricular y desembarco de la inteligencia artificial

El inicio de este segundo mandato coincide de manera directa con las celebraciones institucionales por el 70° aniversario de la Universidad Nacional del Nordeste. En un contacto directo establecido antes del inicio de la ceremonia protocolar, Omar Larroza expresó formalmente su agradecimiento por el firme acompañamiento demostrado por la totalidad de la comunidad universitaria local.

Al ser consultado sobre el plan institucional, Larroza ratificó que "vamos a consolidar todo lo que vinimos haciendo, fundamentalmente en dimensiones que tienen que ver con modernización, como actor de desarrollo productivo, flexibilización curricular y nuevos programas de investigación", detalló el funcionario, incorporando además como esquemas transversales a la igualdad de género y la accesibilidad para personas con capacidades diferentes.

Además. Larroza anticipó el salto tecnológico que planea instrumentar en las diversas unidades académicas de Chaco y Corrientes. "Hemos dado los primeros pasos con respecto a los expedientes digitales y la modernización, y ahora vamos a incorporar la herramienta de inteligencia artificial".

Escenario presupuestario nacional y la firmeza de un fallo judicial

La realidad financiera que atraviesa el entramado de la educación superior en la República Argentina fue un tema fundamental en sus declaraciones. El rector recordó las consecutivas movilizaciones de protesta de carácter federal y el fuerte respaldo ciudadano que derivó en una resolución de la Justicia. "Después de cuatro marchas y todo el acompañamiento que tuvimos no sólo de la comunidad, sino de toda la sociedad, finalmente la Corte falló a favor de las universidades", analizó.

No obstante, Larroza manifestó cierta cautela respecto a la conducta administrativa demostrada por los organismos de la administración central de la Nación. "Hay parcialmente un acuerdo que se está cumpliendo, pero falta todavía otra parte. Está la sentencia firme y entonces estamos esperando el cumplimiento total de lo que es la ley", sentenció con firmeza institucional.

Asimismo, remarcó que el sistema universitario en su conjunto deberá articularse con fuerza ante la falta de un plan concreto por parte de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.

Alianzas con los gobiernos locales y fuerte acompañamiento político

La cobertura de "Hoja de Ruta" en el Campus de la Facultad de Humanidades dio cuenta del peso institucional y político que rodeó a la toma de posición del cargo.

La transmisión en vivo reportó la puesta a punto edilicia de la sala de sesiones y la presencia de destacadas figuras de la administración pública, ministros del gabinete provincial y legisladores. También se registró el ingreso del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, configurando un marco de alta representatividad partidaria.

Frente a este escenario de articulación regional, Larroza ponderó el rol estratégico que cumplen las administraciones provinciales en el sostenimiento operativo de la Unne en momentos de recortes económicos.

"Realmente esa es una dimensión muy importante, las alianzas estratégicas con los gobiernos locales, con los dos, muy agradecidos. El acompañamiento también que tuvimos en estos momentos de crisis, la universidad, de ambos gobiernos y también de todos los intendentes que nos han abierto las puertas", manifestó.

Finalmente, el rector remarcó que el apoyo recibido por parte de los gobernadores Gustavo Valdés y Leandro Zdero se traduce en hechos concretos mediante programas, convenios y asignaciones específicas que permiten descentralizar las ofertas académicas y garantizar el proceso de expansión territorial de la universidad pública en el interior profundo de ambas provincias