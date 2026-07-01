"Si se va a cobrar un peaje para mantener las rutas, no podemos dejar afuera al corredor Belgrano"

La Municipalidad de Corrientes reiteró el reclamo para que el corredor Belgrano sea incorporado al esquema de concesión y mantenimiento de las rutas nacionales 12 y 16, al considerar que se trata de un tramo clave para la conexión entre ambas arterias y que hoy representa un importante costo para la ciudad.

El secretario de Obras Públicas, Juan Gómez de la Fuente, explicó en Hoja de Ruta que tanto el Gobierno provincial como el Municipio ya realizaron las presentaciones correspondientes ante Nación y ahora esperan una respuesta.

"Si se va a mantener y se va a cobrar un peaje para el mantenimiento de las rutas 12 y 16, no podemos dejar afuera al corredor Belgrano, que es la única vía de comunicación entre ambas", sostuvo el funcionario en diálogo con Hoja de Ruta.

El planteo surge en el marco del proceso de licitación y concesión de las rutas nacionales, donde el tramo comprendido entre la Rotonda de la Virgen de Itatí y el acceso al puente General Belgrano quedó fuera del esquema previsto.

Un costo que hoy asume la ciudad

Desde el Municipio sostienen que ese corredor concentra un intenso tránsito pesado que no genera beneficios directos para la economía local, pero sí un elevado costo de mantenimiento.

Gómez de la Fuente indicó que por la avenida circulan diariamente más de 3.500 vehículos de gran porte, muchos de ellos transportando cargas peligrosas, lo que obliga al Municipio a destinar recursos para el mantenimiento del pavimento, la semaforización, la iluminación y los operativos de tránsito.

"El tránsito pasante solamente deja el perjuicio. Todo eso termina siendo un costo muy importante que se le dificulta al Municipio poder afrontar", afirmó.

Esperan una respuesta de Nación

El funcionario aclaró que el objetivo del reclamo no es interferir en el proceso licitatorio, sino que el corredor Belgrano sea reconocido como parte del sistema vial nacional o que, al menos, se compensen a la Provincia y al Municipio las tareas de mantenimiento que realizan sobre esa infraestructura.

"Estamos esperando una respuesta a los reclamos que hicimos. Lo que pedimos es que se considere al corredor Belgrano como parte de ese esquema y que se reconozca el mantenimiento que hay que hacer sobre esa vía", señaló.

La autovía, una obra clave para aliviar el tránsito

En paralelo, Gómez de la Fuente valoró la reactivación de la autovía de la Ruta Nacional 12 y remarcó que su finalización será fundamental para mejorar la circulación y la seguridad vial en el acceso a la capital correntina.

El secretario confirmó que la obra avanza con dos frentes de trabajo y manifestó expectativas de que pueda completarse dentro del plazo previsto de 14 meses.

"Es muy necesario que la obra se termine. Después veremos cómo complementar esa infraestructura para que funcione de manera segura y no se convierta en una barrera para la ciudad", concluyó.