Buscan reactivar la conexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo con una balsa

La histórica conexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo podría volver a funcionar durante el primer semestre de 2027. Así lo confirmó el intendente de Villa Ocampo, Cristian Marega, quien destacó que las obras de infraestructura avanzan según lo previsto y que el objetivo es restablecer el cruce mediante una balsa para el transporte de cargas y vehículos.

El anuncio se dio tras una jornada de integración entre autoridades y representantes de los sectores productivo y turístico de ambas ciudades, donde comenzaron a delinear las oportunidades que abrirá el nuevo enlace sobre el río Paraná.

"El objetivo es que para marzo o abril estemos retomando la conexión fluvial a través de balsa con la ciudad de Bella Vista", afirmó el jefe comunal en Hoja de Ruta.

Marega explicó que, del lado santafesino, se ejecutan las obras de mayor envergadura para conectar la ciudad con el puerto. El proyecto contempla la construcción de cuatro puentes —dos ya finalizados y dos en ejecución—, además del levantamiento y mejoramiento del camino de acceso, ubicado a unos 25 kilómetros del casco urbano.

Menos costos y más integración

Según el intendente, la nueva conexión permitirá reducir significativamente los tiempos y costos de traslado entre ambas provincias.

Actualmente, para transportar mercaderías entre Bella Vista y Villa Ocampo es necesario recorrer cerca de 500 kilómetros por vía terrestre, pese a que ambas ciudades están separadas por apenas 3,5 kilómetros de río.

"Va a existir un ahorro del 40 al 50% en los costos de transporte, lo que también permitirá bajar el costo del producto final en destino", aseguró.

En una primera etapa, el servicio se prestará con una balsa del Ejército Argentino, cuya administración estará a cargo de una comisión biprovincial que impulsan los gobiernos de Corrientes y Santa Fe mediante un proyecto de ley.

La embarcación tendrá capacidad para trasladar entre cinco y seis camiones, dependiendo del peso de la carga, además de vehículos particulares. En principio, el servicio no estará destinado al transporte exclusivo de pasajeros.