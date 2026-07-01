Aclaran que la salud pública seguirá siendo gratuita tras la reglamentación de la ley de recupero de gastos

La reglamentación de la Ley de Recupero de Gastos de Salud no modificará la gratuidad de la atención en los hospitales públicos de Corrientes. Así lo aclaró el director general de Administración del Ministerio de Salud Pública, Francisco Fernández, quien explicó que la normativa busca fortalecer el financiamiento del sistema mediante el cobro de las prestaciones a obras sociales, ART y seguros.

El funcionario señaló en Hoja de Ruta que la principal novedad de la reglamentación es la creación de un nomenclador provincial que establece valores para cada práctica médica, lo que permitirá agilizar y transparentar el recupero de los gastos. "Esto no afecta al paciente, sino a la relación entre el Estado y las obras sociales", remarcó.

Fernández indicó que quienes cuenten con cobertura médica deberán informarla al momento de atenderse en un hospital o centro de salud. A partir de allí, será el propio establecimiento el encargado de realizar las gestiones administrativas para reclamar el pago de las prestaciones a la obra social o aseguradora correspondiente.

Además, confirmó que la normativa ya se encuentra vigente y que durante todo el año se realizaron capacitaciones en hospitales y CAPS de toda la provincia para facilitar su implementación.

Finalmente, insistió en que la atención seguirá siendo gratuita para toda la población y que, incluso en el caso de personas extranjeras, las urgencias y emergencias continuarán siendo atendidas sin restricciones. El recupero de costos, explicó, se gestionará posteriormente cuando exista una cobertura de salud que lo permita.





