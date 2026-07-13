Corrientes mejoró en las Pruebas Aprender: qué pasa en Lengua y Matemáticas

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, destacó los resultados obtenidos por la provincia en las Pruebas Aprender 2025 y aseguró que el sistema educativo correntino logró avances importantes, especialmente en Lengua, como consecuencia del trabajo sostenido en alfabetización iniciado tras la pandemia.

Durante una entrevista en Hoja de Ruta, la funcionaria explicó que la evaluación se realizó sobre estudiantes de sexto grado de primaria y comparó los resultados con la edición 2023.

En Lengua, el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles más altos de desempeño pasó del 61,2% al 74,2%, lo que representa un incremento de 23 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, los estudiantes que quedaron por debajo del nivel básico descendieron del 13,4% al 5,6%.

"Hoy cerca del 75% de nuestros estudiantes está en los niveles esperados de comprensión lectora", afirmó Miño.

La ministra remarcó que estos alumnos comenzaron primer grado en 2020, en plena pandemia, por lo que consideró que los resultados reflejan el impacto de las políticas implementadas para fortalecer la alfabetización inicial.

"Este es un trabajo exclusivamente de los docentes correntinos", sostuvo.

Matemática también mejoró, aunque a un ritmo menor

En Matemática, los resultados también fueron positivos, aunque menos pronunciados. Los niveles considerados satisfactorios crecieron del 47,2% al 51,4%, mientras que los estudiantes por debajo del nivel básico descendieron del 26,2% al 22,4%.

La ministra reconoció que se trata de un área donde persisten mayores dificultades y adelantó que el Gobierno provincial profundizará las estrategias para fortalecer el aprendizaje.

"En matemática el progreso es más lento, pero hay progreso. Ahora debemos enfocarnos aún más en esa área", indicó.

Asistencia digital y comunicación con las familias

Entre los anuncios realizados durante la entrevista, Miño confirmó que, después del receso invernal, el Ministerio lanzará una nueva aplicación para registrar la asistencia escolar de manera digital.

La herramienta permitirá que las familias reciban notificaciones inmediatas sobre inasistencias, calificaciones y comunicaciones oficiales, reemplazando progresivamente al tradicional cuaderno de comunicaciones.

Además, el sistema brindará información en tiempo real para detectar tempranamente situaciones de ausentismo y reducir la deserción escolar.

Los desafíos

La ministra también señaló que el sistema educativo enfrenta nuevos desafíos vinculados con la baja de la natalidad, la reorganización de escuelas rurales, la transformación de los institutos de formación docente y la adecuación de la oferta educativa a las nuevas inversiones productivas que llegarán a Corrientes.

"Tenemos que preparar a nuestros jóvenes para los perfiles laborales que va a necesitar la provincia", concluyó.