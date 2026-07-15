El "Flaco" López llamó a su primer entrenador y le contó cómo vivió la jugada del gol ante Suiza

A pocas horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Javier Kloz, el entrenador correntino que acompañó los primeros pasos de José "Flaco" López, reveló en Hoja de Ruta que mantuvo una videollamada con el delantero de la Selección Argentina luego de su decisiva participación en el triunfo frente a Suiza.

"Anoche me hizo una videollamada", contó con naturalidad, aunque detrás de esa frase hay años de una relación construida desde la infancia del futbolista.

Durante la conversación, López le relató cómo vivió desde adentro la jugada que terminó en el gol de Julián Álvarez. "Me dijo que vio de reojo que los defensores fueron con él, quedó perfilado para la derecha y, cuando vio solo a Julián, le dio el pase. 'La iba a clavar al ángulo', me dijo", relató Kloz.

El entrenador también reveló que el delantero le explicó la tarjeta amarilla que recibió inmediatamente después del gol.

"Me dijo que se paró delante de la pelota porque todos estaban festejando y quería impedir que sacaran rápido. Después el rival lo empujó y empezaron los reclamos", señaló.

Una relación que sigue intacta

Más allá de la actualidad mundialista, Kloz destacó que el vínculo con el futbolista nunca se perdió.

"Él sigue siendo el mismo de siempre. Hablamos con naturalidad. Tenemos mucha confianza después de todo lo que vivimos", sumó.

El entrenador recordó que fue quien impulsó la llegada de López al fútbol de Buenos Aires cuando apenas tenía 11 años y acompañó de cerca el esfuerzo que realizó toda la familia para sostener ese sueño.

¿Juega desde el arranque?

Durante la charla, el "Flaco" también le dio una pista sobre el equipo que podría presentar Lionel Scaloni frente a Inglaterra.

"Me dijo que cree que va a jugar el mismo equipo, aunque tiene algunas dudas", comentó entre risas, evitando profundizar para no revelar información del plantel.

El futuro europeo

Kloz también aseguró que el gran presente del delantero aceleró el interés de varios clubes europeos y confirmó que el Atlético de Madrid es uno de los equipos que sigue de cerca su situación.

"Después del Mundial seguramente habrá novedades. Su cotización subió muchísimo", dijo.

Para el entrenador correntino, sin embargo, lo más importante sigue siendo otra cosa.

"Hace dos años me decía que soñaba con jugar en la Selección. Hoy está viviendo ese sueño y sigue siendo el mismo chico humilde de siempre", cerró.