Norberto "Ruso" Verea: "Hay un gen competitivo en el argentino"

En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el periodista deportivo y exfutbolista Norberto "Ruso" Verea aseguró que la Selección cuenta con una característica que trasciende lo futbolístico: el espíritu competitivo.

En diálogo con Hoja de Ruta, sostuvo que ese rasgo aparece históricamente en el deporte argentino y se potencia en los momentos decisivos.

"Hay un gen competitivo en el argentino", afirmó.

No obstante, aclaró que esa fortaleza emocional deberá ir acompañada de una mejora en el juego para superar a Inglaterra.

"Argentina va a tener que pegar un salto de calidad. La pasión y la épica aparecen, pero también hay que jugar mejor", concluyó.