Ramón Aguirre, veterano de Malvinas: "Se me erizó la piel cuando vi la bandera"

La victoria de Argentina sobre Inglaterra no fue un partido más para Ramón Aguirre. Veterano correntino de la Guerra de Malvinas, vivió los festejos de la semifinal rodeado de hinchas en la Costanera y aseguró que la imagen de los jugadores exhibiendo la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" fue el momento más emocionante de la noche.

En diálogo con Hoja de Ruta, contó que la escena le erizó la piel, sobre todo porque antes del encuentro había escuchado que ese tipo de banderas no podrían mostrarse durante el Mundial.

"Fue una emoción enorme. Los jugadores tuvieron el coraje de entrar con esa bandera y demostrar que las Malvinas son argentinas."

Para Aguirre, el gesto deportivo también ayuda a mantener vigente el reclamo de soberanía.

"Ojalá esto sirva para que el mundo vuelva a hablar de las Malvinas. Nosotros seguimos defendiendo esa causa y no queremos que se olvide."

El excombatiente recordó que 649 argentinos dieron su vida en la guerra y sostuvo que el reclamo debe mantenerse vivo.

"Nosotros fuimos a luchar por esa tierra. Por eso duele cuando parece que se baja la bandera del reclamo. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas", contó.

Tras el partido, Aguirre fue uno de los protagonistas de los festejos en Corrientes. Decenas de personas se acercaron a abrazarlo, agradecerle y pedirle una fotografía.

"La gente me emocionó muchísimo. Me abrazaban, me saludaban, me daban las gracias. Fue una emoción tan grande que casi se me baja la presión."

Antes de despedirse, dejó un mensaje que sintetiza el sentimiento con el que vivió la noche. "Fue un día de muchísima emoción. Ahora nos vemos el domingo para seguir alentando a la Selección, pero sin olvidarnos nunca de nuestras Malvinas", señaló.