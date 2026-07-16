Selva Almada presenta "La casa sola" en Corrientes

La reconocida escritora entrerriana Selva Almada llegará este viernes a la Feria Provincial del Libro de Corrientes para presentar La casa sola, su más reciente novela, una obra que tiene como protagonista a una vivienda abandonada que narra su propia historia y la del territorio que la rodea.

En diálogo con Hoja de Ruta, la autora explicó que desde el comienzo supo que la casa sería el centro del relato, aunque la decisión de convertirla en narradora apareció recién durante el proceso de escritura.

"La primera imagen que tuve fue la de una casa deshabitada desde hacía muchísimos años, volviendo a ser parte del monte. Ahí empezó todo", comentó.

La novela recorre distintas épocas de la historia argentina y presenta un espacio donde conviven personajes de diferentes tiempos: desde gauchos del siglo XIX hasta un excombatiente de Malvinas, pasando por curanderas, puesteros rurales y familias que habitan el monte.

Una casa que también cambia con el tiempo

Para Almada, la casa no es un escenario inmóvil, sino un organismo vivo que se transforma junto con el paisaje.

"La casa está hecha de la misma materia del monte. Cuando queda abandonada empiezan a crecer yuyos en las paredes, los hormigueros levantan los pisos y se convierte en refugio de otras formas de vida", explicó.

Ese recorrido convierte al espacio en un personaje capaz de recordar, observar y narrar más de un siglo de historia del Litoral.

La ficción y las desapariciones

Uno de los ejes de la novela es la desaparición de una familia rural. Aunque los personajes son ficticios, Almada reconoció que la historia está inspirada en un caso real ocurrido en Entre Ríos hace más de dos décadas.

Se trata de la desaparición de una familia de puesteros rurales cuyo paradero nunca pudo ser establecido, pese a las investigaciones judiciales y los trabajos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

"Si en la realidad estas historias muchas veces no tienen respuesta, no siento que la ficción esté obligada a resolverlas."

La escritora señaló que las desapariciones continúan siendo una problemática vigente en la Argentina y que esa realidad también atraviesa su literatura.

Lo local que se vuelve universal

Aunque toda su obra está profundamente arraigada en el paisaje y el lenguaje del Litoral, Almada destacó que sus libros han sido traducidos a numerosos idiomas.

Para la autora, el secreto está en que las historias humanas trascienden cualquier frontera.

"Podemos leer una novela china o de cualquier otro lugar del mundo porque el dolor, la alegría, el amor o la pérdida son experiencias universales."

Selva Almada participará este viernes de dos actividades en la Feria Provincial del Libro. Primero mantendrá una conversación con el escritor José Gabriel Ceballos y luego presentará oficialmente La Casa Sola, en un encuentro donde dialogará sobre el proceso creativo de una de las novelas argentinas más destacadas del año.